Названа самая популярная обувь 2020 года

Наиболее востребованными, как отмечает издание, будут туфли и ботильоны с квадратным носом, сапоги-казаки в ковбойском стиле, а также высокие массивные ботинки на шнурках и платформе.

Кроме того, в 2020 году специалисты прогнозируют и рост спроса на "уродливые" сандалии на ремнях или липучках.

Одними из самых модных оттенков обуви станут канареечный желтый и яркий оранжевый.

В тренде также останутся разноцветные ткани, окрашенные по технологии тай-дай, и джинсовый материал.