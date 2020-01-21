Названа самая популярная обувь 2020 года

Эксперты моды, проанализировав дизайнерские показы весенних коллекций и образы звезд на красных ковровых дорожках, назвали самую популярную обувь 2020 года, сообщает Footwear News.
Наиболее востребованными, как отмечает издание, будут туфли и ботильоны с квадратным носом, сапоги-казаки в ковбойском стиле, а также высокие массивные ботинки на шнурках и платформе.
Кроме того, в 2020 году специалисты прогнозируют и рост спроса на "уродливые" сандалии на ремнях или липучках.
Одними из самых модных оттенков обуви станут канареечный желтый и яркий оранжевый.
В тренде также останутся разноцветные ткани, окрашенные по технологии тай-дай, и джинсовый материал.
Напомним, в декабре 2019 года мужские кожаные мокасины с удлиненным квадратным носом и открытой пяткой признали новым модным трендом. Автор этой "странной" модели из весенне-летней коллекции 2020 года - британский модельер Мартин Роуз.