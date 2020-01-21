Перед форумом в Давосе побывали российские "сантехники" с дипломатическими паспортами

Власти Швейцарии в августе прошлого года раскрыли возможную шпионскую операцию, которые в Давосе могли реализовать двое граждан России, выдававших себя за сантехников, сообщает Reuters.
На швейцарском курорте Давосе проходит ежегодный Всемирный экономический форум. Форум этого года начался на этой неделе.
Как во вторник сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger, полиция Швейцарии в августе в Давосе допросила двух граждан России. Они сказали, что являются сантехниками и показали дипломатические паспорта.
Вскоре после контакта с полицией оба "сантехника" Швейцарию покинули.
Полиция указала, что граждан России допросили во время обычной проверки, и причин их задерживать не было.
Также полиция отметила, что в ее распоряжении нет доказательств, что оба "сантехника" могли быть связаны с форумом в Давосе.
В свою очередь посольство РФ в Швейцарии опровергло информацию, что дипломатические паспорта показали сантехники.
"Дипломатические паспорта выдаются высоким должностным лицам, а не простым рабочим", - говорится в сообщении посольства.
МИД РФ во вторник сообщил, что в его распоряжении нет информации о задержании граждан России в Швейцарии в августе прошлого года.