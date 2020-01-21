Перед форумом в Давосе побывали российские "сантехники" с дипломатическими паспортами

На швейцарском курорте Давосе проходит ежегодный Всемирный экономический форум. Форум этого года начался на этой неделе.

Как во вторник сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger, полиция Швейцарии в августе в Давосе допросила двух граждан России. Они сказали, что являются сантехниками и показали дипломатические паспорта.

Вскоре после контакта с полицией оба "сантехника" Швейцарию покинули.

Полиция указала, что граждан России допросили во время обычной проверки, и причин их задерживать не было.

Также полиция отметила, что в ее распоряжении нет доказательств, что оба "сантехника" могли быть связаны с форумом в Давосе.

В свою очередь посольство РФ в Швейцарии опровергло информацию, что дипломатические паспорта показали сантехники.

"Дипломатические паспорта выдаются высоким должностным лицам, а не простым рабочим", - говорится в сообщении посольства.