Давос 2020: Трамп против "пророков апокалипсиса", Грета за будущее детей

"С уровнем выбросов в том же темпе, что и сегодня, остаток бюджета будет истрачен меньше, чем за восемь лет. И это не чья-то точка зрения, это наука", - сказала Тунберг, которая в прошлом году приезжала в Давос ради климатических протестов против бездействия политиков и влиятельных бизнесменов.

В докладе IPCC, опубликованном в 2018 году, говорится о лимите в 420 гигатонн выбросов парниковых газов, который, как подсчитали эксперты ООН, есть у планеты, и если его не превышать, у человечества есть 67-процентный шанс того, что глобальные температуры не вырастут больше, чем 1,5 градус. Сейчас этот "углеродный бюджет" уже снизился до 340 гигатонн.

"Я повторяю эти цифры почти каждый раз в моих выступлениях последние полтора года, - добавила Тунберг. - Я знаю, что вы не хотите их слышать". Она добавила, что продолжит цитировать эти цифры, пока правительства не начнут предпринимать решительные действия.

Самые молодые эксперты

Тунберг выступала в компании трех других юных активистов: Сальвадора Гомеза-Колона, организовавшего сбор пожертвований для жертв разрушительного урагана Мария в Пуэрто-Рико; Наташи Мвансы, отстаивающей права женщин и девочек в Замбии, и Отем Пелтиер, занимающейся проблемами питьевой воды канадских коренных племен Анишинаабе.

Это была самая молодая группа экспертов за всю историю Всемирного экономического форума, которая запустила форум фильмом о мощном росте глобального молодежного движения за последние полтора года.

В преддверии выступления Дональда Трампа президент Швейцарии Симонетта Соммаруга и основатель Всемирного экономического форума Клаус Швабб говорили об опасности популизма в деле борьбы с изменением климата.

"Ошибочно ставить экономические интересы выше задач сохранения природы", - сказала Соммаруга.

Экономический бум в Америке и "предсказатели конца света"

Именно экономическим интересам государства посвятил речь Трамп. США переживает "экономический бум, ранее невиданный в мире. Америка процветает. Америка выигрывает, как никогда раньше", - сказал он.

"Только на прошлой неделе США заключили два невероятных соглашения, с Китаем и Мексикой, - добавил он. - Эти соглашения представляют собой модель торговли для XXI века. Они справедливы, и в приоритете нужды работников и их семей".

В конце своей речи Трамп призвал не слушать "пророков апокалипсиса", имея в виду, вероятно, экоактивистов:

"Мы должны сказать нет неугомонным пророкам конца света. Сейчас не время для пессимизма. Сейчас время для оптимизма", - но затем он добавил, что США присоединяется к мировой инициативе "1 триллион деревьев", призванной восстановить леса на планете.

"Сажать деревья не достаточно"

В своем втором выступлении за день Грета Тунберг отреагировала слова Трампа об участии США в программе высадки триллиона деревьев на планете.

"Сажать деревья, конечно, хорошо, но этого далеко не достаточно… Нам не нужны низкие выбросы. Выбросы должны прекратиться".

Тунберг перечислила следующие меры, которые, по ее мнению, должны принять политики и представители бизнеса для предотвращения климатической катастрофы:

компании, банки, правительства должны перестать инвестировать в ископаемые виды топлива;

немедленно прекратить все субсидии, связанные с ископаемым топливом;

немедленно прекратить пользоваться ископаемым топливом.

"Мы не хотим, чтобы это произошло к 2050, 2030, к 2021. Мы хотим, чтобы это произошло сейчас".