Находил через объявление, избивал и грабил. Мужчину судят за убийство и другие преступления

Мужчина встречался с пострадавшими женщинами, ссылаясь на объявления в интернете. Двух из них он ограбил, применив физическую силу и насилие. Он украл мобильные телефоны, компьютер и деньги.

Также известно, что в марте 2019 года он пришел к женщине, которая работала в одном из рижских центров отдыха.

Чтобы заполучить вещи пострадавшей, а также преодолеть оказанное ею сопротивление, он множество раз ударил ее твердым предметом, после чего скинул женщину в бассейн. В результате этого пострадавшая погибла.

Осужденный украл деньги, портативные компьютеры и мобильный телефон. Затем он взял "быстрый кредит" на имя уже погибшей женщины, делал перечисления между банковскими счетами пострадавшей, а также снял наличные деньги с ее банковского счета.

В конце марта 2019 года упомянутый мужчина разбил попал в дом своего знакомого, разбив окно. Оттуда он украл огнестрельное оружие и амуницию для него. Позже он незаконно пересек границу, где его и арестовали.