Ср, 22.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке

Находил через объявление, избивал и грабил. Мужчину судят за убийство и другие преступления

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Прокуратура Рижского судебного округа передала в суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в многочисленных ограблениях, убийстве, краже огнестрельного оружия и его хранении без специального разрешения. Злоумышленник был задержан при пересечении латвийско-литовской границы. 

Мужчина встречался с пострадавшими женщинами, ссылаясь на объявления в интернете. Двух из них он ограбил, применив физическую силу и насилие. Он украл мобильные телефоны, компьютер и деньги. 

Также известно, что в марте 2019 года он пришел к женщине, которая работала в одном из рижских центров отдыха. 

Чтобы заполучить вещи пострадавшей, а также преодолеть оказанное ею сопротивление, он множество раз ударил ее твердым предметом, после чего скинул женщину в бассейн. В результате этого пострадавшая погибла. 

Осужденный украл деньги, портативные компьютеры и мобильный телефон. Затем он взял "быстрый кредит" на имя уже погибшей женщины, делал перечисления между банковскими счетами пострадавшей, а также снял наличные деньги с ее банковского счета. 

В конце марта 2019 года упомянутый мужчина разбил попал в дом своего знакомого, разбив окно. Оттуда он украл огнестрельное оружие и амуницию для него. Позже он незаконно пересек границу, где его и арестовали. 

Дело передано на рассмотрение в суд Видземского предместья Риги.

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