Ср, 22.01.2020
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В Латвию с зимовки возвращаются лебеди

Северные лебеди на поле под Лиепаей

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Получены первые сообщения о возвращении в Латвию с территорий зимовки лебедей-кликунов, сообщила агентству LETA представитель отдела коммуникации Латвийского музея природы Полина Шкиньке.

Теплая зима на севере Европы оказывает влияние на миграционный цикл перелетных птиц. Кроме того, из-за непривычно теплой латвийской зимы в стране на зимовку остались около 1000 лебедей - как местные птицы, так и лебеди из более северных регионов.

Орнитолог Латвийского музея природы Дмитрий Бойко рассказал, что 17 января в окрестностях Казданги Айзпутского края были замечены шесть вернувшихся с зимовки лебедей-кликунов - две взрослые и четыре молодые птицы.

По словам специалиста, если произойдет похолодание, мороз станет устойчивым и образуется снежный покров, птицы, вероятно, вернутся зимовать обратно в Западную Европу.

Орнитолог добавил, что следующими в Латвию могут вернуться полевые жаворонки, чибисы, журавли и другие птицы. От погодных условий зависит, произойдет ли это в этом месяце или в следующем.

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