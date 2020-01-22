"Шестой год в моей стране идет война". Чего добивается Зеленский?

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- "Шестой год в моей стране идет война". Президент Украины выступил со специальным обращением на Давосском форуме.
- Новое российское правительство должно добиться роста доходов и помочь малообеспеченным. Экономист ответил, можно ли это сделать?
- В Сенате США начинается выступление стороны обвинения по делу об импичменте президента Трампа.
- Один из лучших университетов России ограничивает политические свободы студентов.
Видео: ГЛАВНОЕ | 22.01.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.