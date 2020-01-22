Ср, 22.01.2020
Решив, что люди важнее паспортов, мы сможем привлечь лучшие кадры со всего мира, где бы эти люди ни жили. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

"Шестой год в моей стране идет война". Чего добивается Зеленский?

Владимир Зеленский

ФОТО: AFP/SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • "Шестой год в моей стране идет война". Президент Украины выступил со специальным обращением на Давосском форуме.
  • Новое российское правительство должно добиться роста доходов и помочь малообеспеченным. Экономист ответил, можно ли это сделать?
  • В Сенате США начинается выступление стороны обвинения по делу об импичменте президента Трампа.
  • Один из лучших университетов России ограничивает политические свободы студентов.

Видео: ГЛАВНОЕ | 22.01.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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