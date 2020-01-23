Из города Ухань, откуда началось распространение нового вируса, закроют выезд

С 23 января аэропорты и железнодорожные станции Уханя будут недоступны для отправления пассажиров. Власти не говорили о машинах, однако сообщили, что жителям Уханя не нужно покидать город без острой необходимости, сообщает South China Morning Post.

Помимо этого, в Ухане остановят движение общественного транспорта, а именно: автобусов, метро и паромов.

Согласно данным South China Morning Post, жителям города посоветовали носить маски, а также стараться избегать скопления людей на улицах.

Власти утверждают, что данные ограничения направлены на то, чтобы контролировать эпидемию данного вируса. Когда движение транспорта восстановят - не сообщается.

Число жертв удвоилось за день

Число погибших от пневмонии, которую вызвал новый тип коронавируса, возросло до 17 человек, сообщает издание China Daily со ссылкой на власти провинции Хубэй, где возникло распространение вируса.