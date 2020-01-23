Санкции США и тяжелая атлетика - как Щербатых распространяет ложь

Заместитель госсекретаря Министерства образования и науки Эдгар Северс подтвердил Re:Check, что деньги еще не выделены, но это определяют процедуры - сначала специальная комиссия с участием представителей спортивных организаций и Союза самоуправлений оценивает запросы, после этого по подготовленному там решение принимает Латвийский совет национального спорта, после чего с самоуправлением заключается договор. В прошлом году он был подписан 8 февраля.

Северс подтвердил, что центру Вентспилса в этом году планируется выделить 108 тысяч, из которых 48 000 евро на тяжелую атлетику.

Сокращение финансирования связано с тем, что этот год является олимпийским, и больше денег было выделено Олимпийской сборной, в которой также четыре тяжелоатлета - воспитанника в Вентспилсской школы-интерната.

В целом, государственное финансирование Программы спорта высоких достижений в этом году ожидается в размере 7,38 млн, что больше, чем в прошлом году.

Что сказал Щербатых и Kas Jauns?

"Очень хорошо, что я начал говорить об этом, потому что сегодня все в порядке", так Щербатых ответил на вопрос Re:Check о том, почему распространял ложную информацию. Только после статьи он получил подтверждение, что деньги будут.

А связь между финансированием и санкциями - его убеждение: "Если против Лембергса ввели санкции и уволили его с должности в порту Вентспилса, где он искренне пытался помочь спорту, это означает, что один источник для спорта будет обрезан".

Re:Check также спросил автора статьи Юриса Вайдакова, почему при распространении такой сомнительной информации он полагался исключительно на то, что сказал Щербатых, и не проверял ее. Вайдаков сказал, что не хочет комментировать.

Следует отметить, что статья также была опубликована на Sportacentrs.com со ссылкой на Facebook, где около 90 человек поделились ложной новостью.

Как известно, США в начале декабря прошлого года на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против мэра Вентспилса Айвара Лембергса, отмечая его связь с коррупцией большого масштаба, влияние на политиков и правоохранительные органы.

Санкции были введены также против четырех связанных с Лембергсом структур, в том числе против Вентспилсского свободного порта. Чтобы изъять порт из списка санкций, государство переняло его в свое управление.