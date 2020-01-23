Санкции США и тяжелая атлетика - как Щербатых распространяет ложь
Из-за санкций США против Айвара Лембергса будет закрыт Вентспилсский центр тяжелой атлетики, поскольку государство отозвало финансирование и запретило его содержать и самоуправлению.
Неправда: утверждение является ложным, не имеет доказательств, автор заявления лжет или ненамеренно вводит в заблуждение.
Такую информацию распространял президент Федерации тяжелой атлетики Латвии, член СЗК и бывший депутат Сейма Виктор Щербатых посредством портала Jauns.lv журнала Kas Jauns.
Ничто из того, что он сказал, не является правдой - финансирование не было отобрано, центр продолжает работать и он не имеет ничего общего с санкциями.
21 января портал опубликовал статью с заголовком "Под санкции США попал и Щербатых". Такой же заголовок был и на обложке еженедельного журнала. По словам автора Юриса Вайдакова, в распоряжении журнала есть сведения о том, что "уже вскоре одна из ведущих школ тяжелой атлетики в Европе прекратит свое существование".
Причина в том, что после санкций, введенных Соединенными Штатами, мэр Вентспилса Айвар Лембергс "обрезал" финансирование Вентспилсскому спортивному центру.
Единственный источник информации в статье - Щербатых. Бывший олимпийский призер, а ныне президент Федерации, говорит: "Отняли финансирование в размере 300 000 евро, сказали, что, может быть, вместо этого что-нибудь дадут. Когда это будет, сколько дадут - неизвестно. Сейчас интернат не существует, а как завтра будет - этого не знаем".
Он обвиняет новое правительство и санкции: "Когда начались все эти проблемы с санкциями, государство также "закрутило гайки" и Вентспилсскому самоуправлению - проверило все его финансовые расходы и заявило, что оно не может столько денег давать на развитие спорта!"
Интернат не закрыт, деньги не отняли
Re:Check с вопросами обратился как в Вентспилсскую думу, так и в Министерство образования и науки (МОН), которое отвечает за распределение средств государственного бюджета, выделяемых на спорт.
Обе институции отвергают то, что говорит Щербатых. Вентспилсская дума подтвердила, что школа-интернат не закрыта, Центр подготовки спортсменов высокого уровня продолжает работать в обычном режиме, и процесс обучения также идет полным ходом.
Центр или спортивный интернат, в котором в настоящее время работают 8 тяжелоатлетов, 6 легкоатлетов и 4 спортсмена по шорт-треку, работает в Вентспилсе уже несколько лет. Согласно соглашению, половина его финансирования ежегодно обеспечивается государством, а половина - муниципалитетом. В прошлом году каждый из них внес 135 000 евро.
Как следует из разговора Re: Check с Щербатых, его недовольство вызвано тем, что государство еще не выделило свою долю.
Вентспилсская городская дума также указывает на то, что денег еще нет. Кроме того, неофициально известно, что "софинансирование будет 108 тысяч, или на 27 тысяч меньше, чем в 2019 году", и такое "безответственное поведение МОН вызывает обоснованные опасения у тренера по тяжелой атлетике Щербатых и его воспитанников".
В то же время дума подтверждает, что задержка финансирования не имеет ничего общего с санкциями - это ошибка Щербатых.
Более того, это не первый год, когда финансирование МОН задерживается.
Заместитель госсекретаря Министерства образования и науки Эдгар Северс подтвердил Re:Check, что деньги еще не выделены, но это определяют процедуры - сначала специальная комиссия с участием представителей спортивных организаций и Союза самоуправлений оценивает запросы, после этого по подготовленному там решение принимает Латвийский совет национального спорта, после чего с самоуправлением заключается договор. В прошлом году он был подписан 8 февраля.
Северс подтвердил, что центру Вентспилса в этом году планируется выделить 108 тысяч, из которых 48 000 евро на тяжелую атлетику.
Сокращение финансирования связано с тем, что этот год является олимпийским, и больше денег было выделено Олимпийской сборной, в которой также четыре тяжелоатлета - воспитанника в Вентспилсской школы-интерната.
В целом, государственное финансирование Программы спорта высоких достижений в этом году ожидается в размере 7,38 млн, что больше, чем в прошлом году.
Что сказал Щербатых и Kas Jauns?
"Очень хорошо, что я начал говорить об этом, потому что сегодня все в порядке", так Щербатых ответил на вопрос Re:Check о том, почему распространял ложную информацию. Только после статьи он получил подтверждение, что деньги будут.
А связь между финансированием и санкциями - его убеждение: "Если против Лембергса ввели санкции и уволили его с должности в порту Вентспилса, где он искренне пытался помочь спорту, это означает, что один источник для спорта будет обрезан".
Re:Check также спросил автора статьи Юриса Вайдакова, почему при распространении такой сомнительной информации он полагался исключительно на то, что сказал Щербатых, и не проверял ее. Вайдаков сказал, что не хочет комментировать.
Следует отметить, что статья также была опубликована на Sportacentrs.com со ссылкой на Facebook, где около 90 человек поделились ложной новостью.
Как известно, США в начале декабря прошлого года на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против мэра Вентспилса Айвара Лембергса, отмечая его связь с коррупцией большого масштаба, влияние на политиков и правоохранительные органы.
Санкции были введены также против четырех связанных с Лембергсом структур, в том числе против Вентспилсского свободного порта. Чтобы изъять порт из списка санкций, государство переняло его в свое управление.
Вывод: Вопреки заявлению Щербатых, государство не отняло финансирование у Вентспилсского спортивного центра, не запретило его финансировать самоуправлению и деятельность не была прекращена. Кроме того, информация о влиянии санкций на тяжелую атлетику и участие спортсменов в Олимпийских играх, распространяемая Щербатых и Jauns.lv, не соответствует действительности.