Сестра Мишустина владеет недвижимостью на 1 млрд рублей. В Росреестре это скрыто

В аккаунте сына Стениной Михаила в одной из соцсетей (сейчас он закрыт) Би-би-си обнаружила фотографии, сделанные на территории Agalarov Estate.

На одной из них Михаил Стенин заходит в дом, на стене которого размещена табличка с номером. Домом с таким же номером, по данным Росреестра, в Agalarov Estate владеет "Российская Федерация".

Среди соседей Стениной по Agalarov Estate - певцы Эмин Агаларов и Стас Михайлов. BBC

Коттеджный поселок Agalarov Estate - проект Crocus Group миллиардера Араза Агаларова.

В 2019 году Forbes включил в его в топ-5 списка "королей российской недвижимости": ему принадлежат торгово-развлекательные комплексы в столице, а также концертный зал "Крокус Сити Холл". Там выступают популярные российские и иностранные артисты, в том числе сын Араза Агаларова Эмин.

Дома, построенные в Agalarov Estate, сам застройщик позиционирует как резиденции. На территории поселка есть озера, поле для гольфа, три теннисных корта и вертолетная площадка.

В 2017 году свой юбилей в Agalarov Estate праздновал певец Григорий Лепс. Сейчас рыночная стоимость дома Стениной и участка под ним - около 370 млн рублей (данные портала ЦИАН).

Помимо собственности в Agalarov Estate, у Наталии Стениной есть дом в другом элитном районе Подмосковья - на Николиной горе, где находится и дом ее брата.

На Николиной горе у Стениной дом площадью 740 кв. м и небольшой домик в 150 кв. м.

По данным Росреестра, в 2009 году их сестре премьера подарил предприниматель Александр Удодов - ее партнер по ресторанному бизнесу.

Жена Удодова в свое время владела танцевальной школой Decadance вместе с женой Михаила Мишустина. Школа работала в ТЦ "Барвиха Luxury Village" все на той же Рублевке.

По подсчетам "Открытых медиа", родственникам Мишустина на Николиной горе принадлежат 2,6 га земли на сумму в 1,5 млрд рублей. Из них 1,3 га - у сестры премьера. Стоимость ее активов в этой части Рублевки в современных ценах - около 350 млн рублей.

Как и в случае с другими объектами, в Росреестре имя Стениной скрыто, но в базе ФНС недвижимость относится к ее собственности.

Таким образом, в сумме сестра Михаила Мишустина владеет жилой недвижимостью и землей на сумму примерно 900 млн рублей.

Убыточный бизнес

"Деньги приходят, уходят, не в них счастье. Самым важным на свете всегда будут люди, которые были с вами в самые трудные времена", - написала Наталия Стенина на своей страничке в "Одноклассниках" в 2012 году.

Занимается ли сестра премьер-министра чем-то, что приносит деньги?

В начале нулевых она, как в свое время и отец Мишустина, трудилась в "Аэрофлоте", рассказал Би-би-си источник, имеющий доступ к базам персональных данных россиян. Работала ли Стенина где-то потом, не известно.