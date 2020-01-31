Пт, 31.01.2020
Рожава - контролируемый курдами регион Северной Сирии, который называют "игровой площадкой для Сатаны", является бомбой замедленного действия. Всего за две недели до моего приезда в городе Камышлы произошли три взрыва. Янис Вингрис, журналист TVNET из Сирии

Маниакальная депрессия не щадит никого: звезды с биполярным аффективным расстройством

Продолжение статьи
1 / 9
Далее
Певица Мэрайя Кэри

ФОТО: SIPA/AP/Scanpix

Биполярное расстройство, или маниакальная депрессия, - психическое заболевание, которое характеризуется резкими перепадами настроения, повышенной возбудимостью, раздражительностью, нарушением сна, потерей концентрации, снижением работоспособности и т. д. и может привести к весьма серьезным последствиям - влоть до суицида.

Биполярное расстройство часто встречается у людей творческих профессий, что явно осложняет их профессиональную деятельность...

К счастью, оно поддается лечению, и люди с этим заболеванием при оказании им соответствующей помощи способны вести полноценную и продуктивную жизнь.

  • Интересно! Несмотря на то, что у известного нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента ван Гога при жизни не было диагнотировано данное нарушение, как полагают эксперты, он им страдал. Именно по этой причине в день рождения художника - 30 марта - в мире ежегодно отмечается День биполярного расстройства.

Листайте далее - читайте и смотрите, кто из звезд мировой величины столкнулся с этим серьезным заболеванием...

Продолжение статьи
1 / 9
Далее
Певица Мэрайя Кэри

Читать также

Актуально

НАВЕРХ