Маниакальная депрессия не щадит никого: звезды с биполярным аффективным расстройством
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Биполярное расстройство, или маниакальная депрессия, - психическое заболевание, которое характеризуется резкими перепадами настроения, повышенной возбудимостью, раздражительностью, нарушением сна, потерей концентрации, снижением работоспособности и т. д. и может привести к весьма серьезным последствиям - влоть до суицида.
Биполярное расстройство часто встречается у людей творческих профессий, что явно осложняет их профессиональную деятельность...
К счастью, оно поддается лечению, и люди с этим заболеванием при оказании им соответствующей помощи способны вести полноценную и продуктивную жизнь.
Листайте далее - читайте и смотрите, кто из звезд мировой величины столкнулся с этим серьезным заболеванием...