Болгария обвинила трех граждан России в отравлении предпринимателя

Граждане России обвиняются в том, что в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года пытались убить предпринимателя Эмилиана Гебрева, его сына и представителя руководства предприятия, "используя средства, которые ставили под угрозу жизнь многих людей, конкретно - неустановленное фосфорно-органическое вещество", - говорится в сообщении прокуратуры.

Имена подозреваемых не называются.

Событие связывают с произошедшим в марте 2018 году в Солсбери, Великобритания, нападением на Сергея Скрипаля и его дочь.

В феврале прошлого года Bellingcat по делу Солсбери идентифицировал третьего подозреваемого - сотрудника российской разведки высокого ранга Дениса Сергеева.

Сергеев в феврале и апреле 2015 года посещал Болгарию, и второй его визит завершился в день, когда Гебрев на приеме, который он организовал в Софии, потерял сознание и впал в кому.

Лечились в связи с симптомами отравления и сын Гебрева и один из руководителей его предприятия. Все трое выздоровели.

Эксперты Хельсинского университета констатировали отравление веществом класса "Новичок".

Это вещество использовалось в 2018 году в нападении на Скрипалей в Солсбери.

В нападении в Солсбери подозреваются три агента ГРУ.