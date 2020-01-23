Чт, 23.01.2020
Торговцам с площади, кто продавал одежду, обувь, трусы-носки, предложили арендовать любые свободные места. Скажите, как можно продавать куртки рядом с луком? Вот люди и ушли, решили, что это не имеет смысла. Кто-то остался, но долго ли мы протянем? Торговец на Рижском Центральном рынке
1

Болгария обвинила трех граждан России в отравлении предпринимателя

Эмилиан Гебрев

ФОТО: Reuters

Болгария выдвинула трем гражданам России обвинения в попытке убийства в связи с отравлением торговца оружием в 2015 году в Софии.

Граждане России обвиняются в том, что в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года пытались убить предпринимателя Эмилиана Гебрева, его сына и представителя руководства предприятия, "используя средства, которые ставили под угрозу жизнь многих людей, конкретно - неустановленное фосфорно-органическое вещество", - говорится в сообщении прокуратуры.

Имена подозреваемых не называются.

Событие связывают с произошедшим в марте 2018 году в Солсбери, Великобритания, нападением на Сергея Скрипаля и его дочь.

В феврале прошлого года Bellingcat по делу Солсбери идентифицировал третьего подозреваемого - сотрудника российской разведки высокого ранга Дениса Сергеева.

Сергеев в феврале и апреле 2015 года посещал Болгарию, и второй его визит завершился в день, когда Гебрев на приеме, который он организовал в Софии, потерял сознание и впал в кому.

Лечились в связи с симптомами отравления и сын Гебрева и один из руководителей его предприятия. Все трое выздоровели.

Эксперты Хельсинского университета констатировали отравление веществом класса "Новичок".

Это вещество использовалось в 2018 году в нападении на Скрипалей в Солсбери.

В нападении в Солсбери подозреваются три агента ГРУ.

Сам Гебрев допустил возможность, что с ним пытались свести счеты за то, что его предприятие поставляло оружие в Украину.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ