"Память станет уроком, только если она будет полной". Путин о Холокосте

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В Израиле проходит Всемирный форум памяти жертв Холокоста. В Иерусалиме сегодня собрались главы многих государств, включая Владимира Путина и Владимира Зеленского.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. Инициативу президента Путина поддержали единогласно.
- В рамках борьбы с новым коронавирусом Китай закрыл два города: Ухань и Хуанган. В Шанхае дезинфицируют улицы. В Пекине отменены все массовые мероприятия.
- Украина отдаст свои железные дороги в управление Германии. На международном экономическом форуме в Давосе прошел "Украинский завтрак".
Видео: ГЛАВНОЕ | 23.01.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.