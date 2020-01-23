Чт, 23.01.2020
Торговцам с площади, кто продавал одежду, обувь, трусы-носки, предложили арендовать любые свободные места. Скажите, как можно продавать куртки рядом с луком? Вот люди и ушли, решили, что это не имеет смысла. Кто-то остался, но долго ли мы протянем? Торговец на Рижском Центральном рынке
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"Память станет уроком, только если она будет полной". Путин о Холокосте

ФОТО: Reuters/ScanPix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Израиле проходит Всемирный форум памяти жертв Холокоста. В Иерусалиме сегодня собрались главы многих государств, включая Владимира Путина и Владимира Зеленского.
  • Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. Инициативу президента Путина поддержали единогласно.
  • В рамках борьбы с новым коронавирусом Китай закрыл два города: Ухань и Хуанган. В Шанхае дезинфицируют улицы. В Пекине отменены все массовые мероприятия.
  • Украина отдаст свои железные дороги в управление Германии. На международном экономическом форуме в Давосе прошел "Украинский завтрак".

Видео: ГЛАВНОЕ | 23.01.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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