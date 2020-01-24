Если все пойдет по плану, Николь Аунапу Манн (42), имеющая эстонские корни, очень скоро станет первой женщиной, которая ступит на поверхность Луны. Но еще до этого Манн полетит на международную космическую станцию как тест-пилот новой космической капсулы, которую разрабатывает "Боинг".

Postimees пообщался с Николь Манн в космическом центре NASA имени Линдона Джонсона, где она проходят последние тренировки перед полетом на орбиту.

"Дорогой, мы переезжаем в Хьюстон!" - крикнула Николь Аунапу Манн своему мужу Трэвису по телефону семь лет назад. Этого хватило, чтобы Трэвис понял: надо поставить шампанское в холодильник.

Когда вечером Николь вернулась домой с работы – тогда она работала на военно-морской базе Пакс-Ривер в Мэриленде – муж встретил ее шампанским.

В техасском Хьюстоне расположен космический центр Nasa, названный в честь экс-президента США Линдона Джонсона. Центр, в котором трудится свыше 3000 работников, - это как будто город в городе. У них есть своя электростанция, своя полиция, системы связи и даже клиника. По широким и обрамленным парками улицам бегают стада многочисленных оленей.

Николь Манн рассказывает, как она стала астронавтом и чем будет заниматься на космической станции:

Из десяти космических центров NASA, разбросанных по всему США, именно в этом обучают астронавтов, управляют космическими миссиями и исследуют взятые на Луне пробы пыли и минералов. Звонок Николь мужу означал, что ее взяли в тренировочную группу будущих астронавтов. В конкурсе участвовало 6100 человек. Из них были отобраны восемь, в том числе Николь.

Теперь у Николь есть лицензия астронавта и она готовится к своему первому полету в космос. Она – часть команды их трех человек, которая поведет новый космический корабль Boieng Starliner на международную космическую станцию. NASA заказала у "Боинга" развитие Starliner за 4,2 миллиарда долларов; Николь и ее команда осуществят на нем первый испытательный полет. Если все получится, Starliner станет своего рода такси, который в дальнейшем будет возить в космос астронавтов NASA и космических туристов.

Как астронавты готовятся к миссии:

"Это будет мой первый космический полет, и я очень его предвкушаю", - говорит Николь в интервью Postimees. В команде, помимо самой Николь, - командир Крис Фергюсон и специалист миссии Майк Финке. Фергюсон отвечает за то, чтобы Starlner добрался до космической станции, а затем благополучно вернулся на Землю. На станции команда останется на шесть месяцев, там командовать будет уже Финке. Николь – пилот Starliner. Оба мужчины – опытные астронавты.

"Естественно, новичок в команде испытывает небольшое давление, но я думаю, что это на здоровом уровне. Это давление типа "ты должна тренироваться и ничего не натворить", - смеется Николь. А натворить можно миллион всяких вещей. - Но обучение прекрасное, и я уверена в себе. Я знаю, что, когда мы стартуем, мы будем готовы".

Николь Аунапу Манн в августе 2018 года на мероприятии NASA, где был представлена команда Starliner. ФОТО: NASA / Bill Ingalls

Николь – на четверть эстонка. Ее дед Хельмут Аунапу еще молодым человеком в 1920-х годах эмигрировал и в конце концов оказался в США. Он вступил в американскую армию и в качестве военного инженера участвовал во Второй мировой войне, дослужившись до звания подполковника. Семья его бежала в Швецию, после чего мать и сестра Хельмута тоже переехали в США. А брат вступил в Красную армию, чтобы спасти свою семью в Сибири.

Хельмут умер, когда отцу Николь было всего 11 лет. "К сожалению, я никогда его не видела, и мало знаю об эстонской истории своей семье", - говорит Николь. В Эстонии она еще не бывала, но, возможно, съездит туда по возвращении с космической станции. "Я знаю, что у нас в Эстонии есть родственники. Моя старшая сестра тоже испытывает интерес к нашим эстонским корням. Будем надеяться, мы сможем вместе осуществить эту поездку". А до тех пор Николь обещает присматривать за Эстонией с международной космической станции. "Я планирую сделать для тебя несколько хороших фотографий!" - обещает она.

Николь - пилот тестовой команды Starliner. Командует полетом опытный космический пилот Крис Фергюсон. ФОТО: Sander Ilvest

Взгляд на родную планету На космической станции для разглядывания Земли есть отдельная "комнатка с большими окнами". Это место, куда астронавты могут укрыться, чтобы побыть наедине со своими мыслями. "Я думала о том, как впервые увижу Землю из космоса. Все, с кем я об этом говорила, утверждают, что это одна из самых потрясающих картин. Я пытаюсь себе это представить, но это сложно. Космическая темнота – это нечто… Я никогда не видела ничего подобного. Увидеть нашу планету, наш маленький милый голубой шарик на просторах космоса – думаю, это потрясающе. Не только понять это разумом, а ощутить всем сердцем, насколько маленькая и хрупкая наша планета".

Когда для Николь и Starliner начнется обратный отсчет, еще точно не известно, но предположительно это произойдет уже в ближайшие пару месяцев. Когда Postimees встретился с Николь в Хьюстоне, до пилотируемого испытательного полета оставалось еще два решающих испытания. Сейчас они уже пройдены.

В ходе первого испытывались двигатели на случай прерывания старта. "Если во время взлета что-то пойдет не так, мы должны быстро эвакуироваться из ракеты-носителя. Тогда должны включиться двигатели аварийного прекращения старта, наша капсула отделится от ракеты и мы спустимся с помощью парашютов", - поясняет Николь.

Испытания прошли успешно. Двигатели Starliner за пять секунд придали капсуле ускорение 1046 км/ч, этого достаточно, чтобы достаточно быстро покинуть опасную зону.

Космическим кораблям помогут покинуть земную атмосферу сверхмощные ракеты. На снимке ракета Saturn, которая помогла доставить миссию Apollo 11 на Луну. ФОТО: Sander Ilvest

Подготовка к обратному отсчету День, когда сосчитают от десяти до одного, и начинается космическое путешествие. "Две недели до старта мы будем с командой в карантине. Старт будет дан на мысе Канаверал, в космическом центре Кеннеди во Флориде. Если старт будет во второй половине дня, утром мы позавтракаем. Пройдем медосмотр и проведем последнюю проверку, чтобы все было как надо. И тогда наденем скафандры. Мы пойдем к автобусу. Он доставит нас на стартовую платформу. Проедем на лифте наверх. Капсула Starliner будет ждать нас там, и ракета-носитель Atlas 5 будет стоять наготове. Мы войдем в White Room (зону непосредственно перед входом на космический корабль), где проведут еще одну окончательную проверку. За два часа до старта мы заберемся в космический корабль, займем свои места и натянем на себя ремни. Проверим все датчики. А потом наступит время, когда придется просто сидеть и ждать. Руководители миссии еще раз проверят ракету и прочее наземное оборудование. Я буду сидеть и ждать, но повторять в голове все процедуры экстренной ситуации. Продумаю порядок стартовой процедуры, как она выглядит и каковы мои обязанности. Проиграю все, чтобы мой мозг был включен вплоть до стартового отсчета. И тогда, я думаю, мое сердце забьется очень быстро".

Перед самым Рождеством "Боинг" и NASA провели еще один, беспилотный испытательный полет. Цель испытаний состояла в том, чтобы отправить капсулу на космическую станцию, а затем вернуть ее на Землю. Но не все пошло по плану.

Непосредственно перед отделением ракеты-ускорителя на Starliner что-то случилось, в связи с чем капсула стала использовать слишком много топлива. Полет на космическую станцию был приостановлен, но капсула на два дня осталась на более низкой орбите, чтобы провести как можно больше испытаний.

Смотрите, с помощью каких устройств готовятся астронавты:

Позже выяснилось, что речь идет, образно говоря, о неправильных часах. Когда Starliner отделился от ракеты, таймер продолжительности миссии посчитал, что был в пути уже 11 часов и автоматически включил запланированный на этот момент режим.

Насколько это повлияет на управляемый испытательный полет, пока не известно. На пресс-конференции после испытаний глава NASA Джеймс Брайденстайн сказал, что решение продолжать ли сразу пилотируемые испытания или повторить беспилотный полет будет принято после детального анализа данных первой попытки. И он, и вице-президент "Боинга" Джим Чилтон подчеркнули, что несмотря на ошибку таймера по большей части испытание оказалось успешным.

"Приземление было в десяточку", - сказал Бранденстайн. Это важно, поскольку Starliner станет космическим кораблем многоразового пользования. Одна капсула должна выдержать десять полетов.

В начале января "Боинг" и NASA создали спецкомиссию, которая расследует ошибку таймера. На ее работу уйдет около двух месяцев. "Сейчас кажется, что в изменении нуждается только то, как мы летаем. Изменений оборудования не требуется", - сказал Чилтон.

До тех пор тестовая команда Starliner продолжит обучение в Хьюстоне. Когда Postimees был в гостях у Николь, она и командир Фергюсон тренировались на специальном симуляторе возвращение Starliner на Землю. "Каждый день тренировки совершенно разные, но все это очень здорово", - говорит Николь.

Пока Николь и Крис отрабатывают на симуляторе возвращение Starliner на Землю, за ними следят и их контролируют топ-эксперты центра управления NASA. Во время настоящего полета все должно пройти как по маслу. ФОТО: Sander Ilvest

Как астронавты удерживают баланс между работой и семьей "Я думаю, что каждая карьера требует жертв. Ты должен найти равновесие в жизни. У тебя есть карьера, семья, дети. А дальше ты все время работаешь над тем, чтобы держать все это в равновесии. Иногда важно, чтобы я сосредоточилась больше на работе, как сейчас, когда мы уже совсем близки к старту. К счастью, моя старшая сестра тоже переехала в Хьюстон. В какое-нибудь другое время можно сделать паузу и больше посвятить себя мужу и сыну".

Они тренируются, например, управлять Starliner, проводя часы в абсолютной копии космического корабля. Полет на космическую станцию продлится максимум шесть часов. Чтобы как можно более комфортно пережить его, для каждого члена экипажа предусмотрены углубленные сиденья, отпечатанные на 3D-принтере по форме их тел.

"Мы проигрываем небольшие сценарии, проводя часы в классах. Здесь огромные симуляторы, которые были подготовлены руководителям миссии специально для Starliner. А еще тренировки на космической станции. Мы учимся работать с ее оборудованием, как с ним обращаться и его ремонтировать. Есть и тренировки по экстренной ситуации и лекции по науке, поскольку на космической станции проводится очень много научных экспериментов".

Один из создателей Starliner, инженер Тори Педротти рассказывает о "космическом такси":

И есть уроки по робототехнике, тренировки по выходу в космос и учения по использованию огромной руки-робота Canadarm. Больше всего Николь ждет именно уроков по выходу в космос. "Ты надеваешь скафандр и тебя отводят в специальный отсек. Когда шлюз открывается, он открывается прямо в направлении Земли. Все говорят, что тебя охватывает чувство, что ты вот-вот упадешь, потому что под тобой открывается наша прекрасная планета. Но ты, естественно, не падаешь, а вылезаешь сам".

Обычно выход в открытый космос длится шесть часов. Такие выходы осуществляют, чтобы отремонтировать что-то или провести обслуживание космической станции и ее оборудования. Всего три месяца назад исторический выход в космос осуществили однокурсница и подруга Николь – Джессика Мейр – и Кристина Кох, впервые в открытый космос вышли две женщины одновременно.

Вписать новую страницу в космическую историю может и Николь. Хотя американские СМИ писали, что Николь может стать членом первой экспедиции на Марс, сама она в это не верит. Президент США отдал приказ, чтобы первый человек ступил на Марс к 2033 году.

Николь считает, что к тому времени ее космический век уже будет окончен. "Один из важных факторов – радиация. Будет зависеть от того, сколько раз я побываю в космосе к моменту экспедиции на Марс, но, возможно, к тому времени я достигну своего предела радиации".

Первые люди высадились на Луну в ходе миссии Apollo 11 более пятидесяти лет назад. С Земли они стартовали именно с помощью ракеты Saturn. ФОТО: Sander Ilvest

Однако Николь работает для того, чтобы стать первой женщиной на Луне. "Мы хотим достичь Луны в 2024 году, и туда полетит первая женщина. Нынешней программой мы способствуем тому, чтобы состоялась миссия 2024 года.

Когда коммерческие фирмы возьмут на себя полеты на низкую орбиту, NASA сможет сконцентрироваться на Луне, а потом на Марсе", - говорит Николь. До назначения в команду Starliner Николь работала в NASA над разработкой космической капсулы Orion. Именно Orion станет тем транспортным средством, которое доставит на Луну следующий экипаж.

"Если бы сказали: "Николь, мы хотим отправить тебя на Марс, ты была бы готова?"

"Абсолютно!"

"Даже с учетом длительности миссии и ее невероятной опасности?"

"Это, конечно, была бы самая долгая миссия, которую когда-либо осуществлял астронавт. Что касается опасности, она столь же опасна, как любой другой космический полет. Я уверена, что все требования безопасности в порядке, и это будет безопасная и успешная миссия. Цель явно перевешивает длительность полета. Эта жертва стоит усилий".

Сейчас и американцы, чтобы попасть на космическую станцию, пользуются помощью России. Туда их доставляет капсула "Союз". ФОТО: Sander Ilvest

Хотя испытательный экипаж Starliner изначально должен был пробыть на космической станции всего две недели, недавно NASA продлила его до шести месяцев. Николь говорит, что на станции очень много работы.

"Большая часть работы связана с наукой. МКС – подвижная микрогравитационная лаборатория. Опыты, которые там проводятся, просто нельзя провести на Земле", - говорит она. Во время учебы астронавтов, например, серьезно натаскивают по генной технологии и геологии.

В течение этого полугода астронавты каждую неделю смогут провести один сеанс видеосвязи с семьей и близкими. Николь на Земле будут ждать муж Трэвис и восьмилетний сын. Трэвис тоже служил в армии США и участвовал в миссиях. "Мы привыкли к долгим экспедициям. Для нашего сына это новый опыт, поскольку после его рождения я в миссиях еще не была. Он в том возрасте, когда начинает понимать важность этого и очень воодушевлен – не потому, что меня шесть месяцев не будет, а именно из-за открытия космоса".

Блевательная комета Во время обучения курсанты летают со сверхзвуковой скоростью на самолет Т-38, пролетая два километра в секунду, погружаются на полюсе под воду океана, проходят лагеря по выживанию в дикой природе. Тренируются и находиться в невесомости на тренажере, который называют блевательной кометой. "Блевательная комета – это очень круто. Это самолет "Боинг 737", откуда убрали все сиденья и все остальное. Все стены обшиты мягким материалом. Он летает по параболе. Ты взлетаешь и в тот момент, когда самолет вновь начинает устремляться вниз, возникает нулевая гравитация. Примерно 20 секунд свободного падения, а потом пилоты задирают нос и мы идем на новый круг. Мы сидим на полу и держимся за ремни. Прежде чем нос самолета пойдет вниз, ты думаешь, что это как на американских горках, где ты как будто чувствуешь это в животе. Но это не совсем то же. Ты начинаешь потихоньку плыть вверх, но все еще держишься за ремни. А потом отпускаешь. Поначалу мне казалось, что это как плавание под водой в океане. Очень успокаивает, ты просто плаваешь там. Но нас в самолете восемь, весь курс. Ты толкаешь кого-то и сам быстро движешься в противоположном направлении, пока не столкнешься со стеной. Очень быстро это становится похоже на насилие! Контролировать себя сложно, ты просто постоянно сталкиваешься со всем, что тебя окружает, с другими людьми. Это полная неразбериха, но очень веселая. Примерно после 15-го раза начинаешь в этом разбираться".

30 лет NASA запускала в космос челноки. Но катастрофы вынудили их десять лет назад свернуть программу. Starliner и SpaceX теперь должны восстановить самостоятельность американцев в космосе. ФОТО: Sander Ilvest

Каждый астронавт может взять с собой на космическую станцию две обувные коробки личных вещей. Какие-то Николь уже упаковала. Учась в Военно-морской академии, Николь была капитаном футбольной команды. Поэтому она берет с собой футболку со своим именем и номером.

"Я готовлю для сестры и мамы маленький талисман, который возьму с собой. И я до сих пор не смогла решить, что взять для сына и мужа. Я хочу, чтобы это было что-то особенное. Сын хотел, чтобы я взяла с собой (мультяшную) собаку Клиффорда, но недавно вечером он сообщил мне, что, может быть, Клиффорд все-таки останется с ним", - смеется Николь.

Топ-инженер Starliner: когда я вырасту, хочу стать Николь "Николь удивительная. Я хочу быть как она, когда вырасту", - говорит Тори Педротти. То, что женщина уже взрослая, не в счет. Более того, Педротти, семь лет назад окончившая университет, сыграла значительную роль в строительстве Starliner. Именно под ее руководством были разработаны тепловые щиты капсулы, которые при возвращении с космической станции при прохождении земной атмосферы должны защитить капсулу от сгорания. Учитывая, что на борту будут находиться люди, ценная техника и эту капсулу необходимо будет использовать и для следующего полета, это не деталь третьестепенной важности. "Николь – одна из самых замечательных людей, которых я встречала. Крис (Фергюсон – командир корабля) – точно такой же. Николь – очень интенсивный человек, но то, чего она уже достигла и чего она достигнет, - это супервдохновляет".

В космическом центре NASA имени Линдона Джонсона можно увидеть и ракету, которая пятьдесят лет назад впервые доставила людей на Луну:

Маленькая строптивая сестренка Николь Старшая сестра Николь, Кирстен Аунапу, по воле случая тоже недавно переехала в Хьюстон, теперь их семьи могут проводить больше времени друг с другом. Раньше Николь жила на восточном побережье США в Мэриленде, а бухгалтер аудиторской фирмы Кирстен – в Сан-Франциско. В детстве они были не очень близки, но сблизились с возрастом. "Моя маленькая надоедливая сестренка. В детстве так и казалось, но теперь я использую это выражение в ласковом смысле", - говорит Кирстен. "На самом деле, мы стали очень близкими подругами, лишь когда я уехала из дома в университет", - говорит она. По словам Кирстен, Николь потрясающе умеет сосредотачиваться, она энергичная, спортивная и у нее живой характер. "Думаю, она станет первой женщиной на Луне. Тренировки, которая она сейчас проходит, помогут этому. Миссия Starliner даст ей опыт полетов, что очень важно", - убеждена Кирстен.