"А как же секретность?" Жители против строительства нового здания СГБ

Заместитель начальника службы Эрик Цинкус признал, что в Риге не было других подходящих участков для строительства, которые соответствовали бы специфике работы.

Нынешнее здание СГБ уже не отвечает требованиям безопасности государственной службы НАТО для выполнения новых функций, не говоря уже о нехватки места для дополнительного персонала.

Земельный участок на Бривибас гатве 207 в Тейке был единственным подходящим вариантом, который предложила Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).

Городские активисты, которые только в среду узнали о планах СГБ на Бривибас гатве 207, уже в четверг утром подали заявку на разговор со спецслужбой.

И после разговора, они все еще придерживаются своего мнения - Тейке нужен общественный парк, а не здание спецслужбы.

Председатель правления Rīgas apkaimju alianse Марис Янсонс отметил: "Мне кажется, что действительно можно найти лучшие места, и я надеюсь, все к этому и придет".

Руководство СГБ заявило TV3 Ziņas, что они уважают стремление общественности создать общественный парк, но интересы национальной безопасности важнее. Нет другого лучшего места для нового комплекса СГБ.

"Мы реагирующая служба. Мы - субъект оперативной деятельности. Нам нужно быть мобильными, готовыми реагировать на различные угрозы, входящие в нашу компетенцию. Мы не можем находиться далеко от центра, что является нашим главным кругом интересов", - пояснил Цинкус.

Жители в социальных сетях задаются вопросом, почему СГБ, которой важна осторожность и секретность, строит свое новое офисное здание в месте, окруженном несколькими жилыми домами.

Жителям будет легко наблюдать, какие машины въезжают, а какие люди входят в зону службы безопасности. До настоящего времени СГБ также осуществляла очень строгий контроль над журналистами, чтобы ни в коем случае не велась съемка людей и автомобилей на их территории.

"Решение - это инженерно-техническое решение здания, как обеспечить засекреченность тех, кто тут работает, что там происходит. Это включено в существующий проект строительства.

С другой стороны, если мы посмотрим на карту Риги, мы не найдем место, где мы могли бы быть полностью вне глаз людей, сохраняя при этом мобильность и скорость реагирования", - говорит Цинкус.

Решение о строительстве здания СГБ по данному адресу было принято правительством Мариса Кучинского в 2017 году. Реализация была поручена VNĪ, которые не обязаны учитывать подписи, собранные жителями.

Городские активисты после переговоров в четверг с СГБ поняли, что остановить строительство здания может только решение правительства.

Если это произойдет, на ветер будут выкинуты несколько миллионов евро, уже вложенных в проект строительства и другие приготовления.

В то же время директор Teikas apkaimes biedrība Селина Ванцане отметила: "Риск настолько велик, что этот проект, если он вообще не будет уважать общественное мнение, подорвет авторитет и Службы национальной безопасности".

На пятницу назначена встреча городских активистов в бюро премьер-министра, чтобы лично выслушать их возражения против места, выбранного для спецслужбы. Министр юстиции Янис Борданс (НКП) также призовет правительство рассмотреть другое место на новой неделе. Мэр Риги Олег Буров (ЧСР) также выдвигает возражения. И этот фон используется кандидатом в мэры Риги от партии Attīstībai/Par! - все, чтобы заслужить симпатию избирателей.