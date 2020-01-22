Парка не будет. На месте бывшего велотрека в Риге построят новое здание СГБ

В СГБ агентству LETA сообщили, что решение о строительстве нового здания в этом месте было принято в 2017 году, а в этом году начнется строительство.

Публично об этом не сообщалось, так как СГБ, публикуя информацию, обязана соблюдать требования закона о государственной тайне.

Однако теперь, когда общество проявило интерес, принято решение часть информации обнародовать.

Новое здание необходимо, потому что сейчас СГБ размещена в нескольких зданиях, помещения устарели и не соответствуют нуждам СГБ как спецслужбы государства, входящего в НАТО и ЕС, пояснили в учреждении.

Кабинет министров принял решение о необходимости строительства нового здания СГБ еще в 2008 году, но в 2009 году в связи с финансовым кризисом оно было отложено.

Также СГБ сообщает о том, что на этой территории никогда не планировалась разбивка парка - она считается деградирующей и всегда была обозначена как территория под застройку. Некоторые деревья на земельном участке в ходе строительства будут сохранены.

Как сообщалось, в течение трех недель рижане собрали более 9800 подписей за идею разбивки парка на улице Бривибас, 207, на месте бывшего велотрека Marss, что убережет от вырубки несколько десятков старых деревьев, свидетельствуют данные портала общественных инициатив Manabalss.lv.

Сбор подписей провели сообщество микрорайона Тейка и инновационное движение Vefresh.