"Погиб, когда ловил рыбу среди скал": непогода в Испании унесла 13 жизней

Сообщается, что последней жертвой стал мужчина в Каталонии:

"Мужчина 50 лет погиб, когда ловил рыбу среди скал", − говорится в сообщении службы.

Власти Испании призвали жителей соблюдать повышенные меры предосторожности.

Галерея: Непогода на востоке Испании

Как сообщалось ранее, холодный циклон прибыл в Испанию в воскресенье, 19 января.

Самая сложная ситуация наблюдается на восточном побережье Средиземного моря – в Валенсии и Каталонии.

Помимо погибших есть и несколько человек, которые пропали без вести.