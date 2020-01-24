"Погиб, когда ловил рыбу среди скал": непогода в Испании унесла 13 жизней

В Испании в результате действия холодного фронта, сопровождающегося сильным ветром и снегопадом, погибли 13 человек, пишет Корреспондент.net со ссылкой на службу Гражданской защиты страны.
Сообщается, что последней жертвой стал мужчина в Каталонии:
"Мужчина 50 лет погиб, когда ловил рыбу среди скал", − говорится в сообщении службы.
Власти Испании призвали жителей соблюдать повышенные меры предосторожности.
Галерея: Непогода на востоке Испании
Как сообщалось ранее, холодный циклон прибыл в Испанию в воскресенье, 19 января.
Самая сложная ситуация наблюдается на восточном побережье Средиземного моря – в Валенсии и Каталонии.
Помимо погибших есть и несколько человек, которые пропали без вести.
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