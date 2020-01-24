Пт, 24.01.2020
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"Погиб, когда ловил рыбу среди скал": непогода в Испании унесла 13 жизней

ФОТО: AFP/SCANPIX

​В Испании в результате действия холодного фронта, сопровождающегося сильным ветром и снегопадом, погибли 13 человек, пишет Корреспондент.net со ссылкой на службу Гражданской защиты страны.

Сообщается, что последней жертвой стал мужчина в Каталонии:

"Мужчина 50 лет погиб, когда ловил рыбу среди скал", − говорится в сообщении службы.

Власти Испании призвали жителей соблюдать повышенные меры предосторожности.

Галерея: Непогода на востоке Испании

Как сообщалось ранее, холодный циклон прибыл в Испанию в воскресенье, 19 января.

Самая сложная ситуация наблюдается на восточном побережье Средиземного моря – в Валенсии и Каталонии.

Помимо погибших есть и несколько человек, которые пропали без вести.

Галерея: Экстремальные погодные условия на востоке Испании

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