Лицензии LNT и Kanals 2 аннулированны. Что будет вместо них?

Соответствующее заявление от TV3 Group поступило 20 ноября. Проконсультировавшись с Советом по конкуренции, а также получив дополнительную информацию от медиагруппы, НСЭСМИ принял решение выдать лицензии на телеканалы.

Как сообщалось, медиагруппа All Media Baltics с декабря работает в Балтии под брендом TV3. Предусмотрены изменения в работе входящих в группу телеканалов, в частности, канал LNT больше не продолжает работу в старой форме. All Media Baltics расширила объем предлагаемых на TV3 новостей, перенеся туда большую часть контента, создаваемого новостной службой LNT.