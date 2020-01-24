Лицензии LNT и Kanals 2 аннулированны. Что будет вместо них?

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) по просьбе медиагруппы TV3 Group аннулировал лицензии телеканалов LNT и Kanals 2, вместо этого выдав лицензии новым каналам TV3 Life и TV3 Mini.
Новые телеканалы начнут работать с 1 марта.
Соответствующее заявление от TV3 Group поступило 20 ноября. Проконсультировавшись с Советом по конкуренции, а также получив дополнительную информацию от медиагруппы, НСЭСМИ принял решение выдать лицензии на телеканалы.
Канал TV3 Life будет предлагать развлекательное содержание, а TV3 Mini будет детским каналом.
Как сообщалось, медиагруппа All Media Baltics с декабря работает в Балтии под брендом TV3. Предусмотрены изменения в работе входящих в группу телеканалов, в частности, канал LNT больше не продолжает работу в старой форме. All Media Baltics расширила объем предлагаемых на TV3 новостей, перенеся туда большую часть контента, создаваемого новостной службой LNT.