Пт, 24.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке

Лицензии LNT и Kanals 2 аннулированны. Что будет вместо них?

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) по просьбе медиагруппы TV3 Group аннулировал лицензии телеканалов LNT и Kanals 2, вместо этого выдав лицензии новым каналам TV3 Life и TV3 Mini.

Новые телеканалы начнут работать с 1 марта.

Соответствующее заявление от TV3 Group поступило 20 ноября. Проконсультировавшись с Советом по конкуренции, а также получив дополнительную информацию от медиагруппы, НСЭСМИ принял решение выдать лицензии на телеканалы.

Канал TV3 Life будет предлагать развлекательное содержание, а TV3 Mini будет детским каналом.

Как сообщалось, медиагруппа All Media Baltics с декабря работает в Балтии под брендом TV3. Предусмотрены изменения в работе входящих в группу телеканалов, в частности, канал LNT больше не продолжает работу в старой форме. All Media Baltics расширила объем предлагаемых на TV3 новостей, перенеся туда большую часть контента, создаваемого новостной службой LNT.

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