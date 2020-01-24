Россия: губернатор заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины

Это случилось 23 января. Вместе с местными высокопоставленными начальниками, Игнтатьев принял участие в мероприятии, в ходе которого чиновники осмотрели технику и торжественно вручили ключи от новых автомобилей для пожарных. Губернатор Игнатьев, когда вручал ключи сотруднику МЧС ниже ростом, поднял руку выше, из-за чего спасателю пришлось несколько раз подпрыгнуть.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев таким унизительным способом вручает ключи от пожарных машин спасателям МЧС. А несколькими днями раньше он с трибуны призывал "мочить" журналистов. Может пора в отставку? pic.twitter.com/QdYBCvrrIy

В пресс-службе губернатора Игнатьева заявили, что это была шутка, и в ней нет ничего обидного. Якобы губернатор давно знаком с этим офицером, и все происходило на позитивной ноте, было дружеской шуткой. Однако, в Москве посчитали иначе. Поступок Игнатьева осудили высокопоставленные чиновники МЧС, а партия "Единая Россия" рассмотрит вопрос о членстве Игнатьева и его соответствии занимаемой должности.