Россия: губернатор заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины
Губернатор Чувашии (автономная республика в составе Российской Федерации) Михаил Игнатьев на протокольном мероприятии в городе Чебоксары, заставил сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) подпрыгивать за ключами от нового служебного автомобиля, сообщает "Медуза".
Это случилось 23 января. Вместе с местными высокопоставленными начальниками, Игнтатьев принял участие в мероприятии, в ходе которого чиновники осмотрели технику и торжественно вручили ключи от новых автомобилей для пожарных. Губернатор Игнатьев, когда вручал ключи сотруднику МЧС ниже ростом, поднял руку выше, из-за чего спасателю пришлось несколько раз подпрыгнуть.
Видео этого инцидента опубликовал в Twitter Александр Лучин, член партии "Справедливая Россия".
Глава Чувашии Михаил Игнатьев таким унизительным способом вручает ключи от пожарных машин спасателям МЧС. А несколькими днями раньше он с трибуны призывал "мочить" журналистов. Может пора в отставку? pic.twitter.com/QdYBCvrrIy— Лучин Александр (@luchinaleks) 23 January 2020
В пресс-службе губернатора Игнатьева заявили, что это была шутка, и в ней нет ничего обидного. Якобы губернатор давно знаком с этим офицером, и все происходило на позитивной ноте, было дружеской шуткой. Однако, в Москве посчитали иначе. Поступок Игнатьева осудили высокопоставленные чиновники МЧС, а партия "Единая Россия" рассмотрит вопрос о членстве Игнатьева и его соответствии занимаемой должности.