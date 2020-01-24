Зарегистрирован первый случай излечения от коронавируса

Пациент - 65-летняя женщина из Ухань, города, который считают местом вспышки вируса. Ей стало плохо 10 января, но, несмотря на это, она поехала в Шанхай, где попала в больницу с высокой температурой и лихорадкой.

Последние шесть дней температура ее тела держится на нормальном уровне, а проводимые тесты не показывают присутствие коронавируса. На данный момент сообщается, что вирусом заразились более 800 человек, 26 скончались. Среди симптомов - кашель, затрудненное дыхание, повышенная температура тела.

Власти также приняли решение отменить все масштабные мероприятия в Пекине, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю 25 января, - новогодние массовые гуляния, в том числе традиционные ярмарки в храмах.

Миллионы людей путешествуют по Китаю во время празднования Нового года. Тысячи китайцев также выезжают за рубеж.

Как уже сообщал TVNET, Всемирная организация здравоохранения призывает страны Европы быть готовыми на тот случай, если в регион придет этот вирус из Китая. В среду китайские власти приняли решение закрыть на карантин город Ухань в провинции Хубэй с населением 11 млн человек, где вирус впервые был выявлен.