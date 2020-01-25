Рижский центральный рынок: киоски снесли, контрабанда осталась

Киоски начали сносить 14 января. С этого момента до 22 числа оформлены девять протоколов за хранение нелегальных сигарет в небольшом количестве. Никто не задержан.

Полиция продолжит проводить профилактические мероприятия, чтобы сократить продажу нелегальных товаров на Рижском центральном рынке. Также Госполиция ждет, когда политики примут поправки к ряду законов, которые позволят существенно сократить объемы продаваемой контрабанды.

Как уже ранее сообщал TVNET, Рижский Центральный рынок расторг договор аренды с SIA Tirdzniecības Nams Latgales Priekšpilsētā. Это предприятие сдавало в аренду торговые точки уже дальше. Сообщалось, что на территории Tirdzniecības Nams Latgales Priekšpilsētā ведется активная торговля контрабандными сигаретами.

Рижское самоуправление выступило с позицией, что впредь во всех других арендных договорах Рижского Центрального рынка будет оговорено, что рынок со своей стороны немедленно расторгает договоры в случае, если правоохранительные органы констатируют какие-либо нарушения.

Арендатор территории Рижского центрального рынка SIA Tirdzniecības Nams Latgales Priekšpilsētā заявил, что не планирует демонтировать киоски на торговой площади на улице Гоголя и рассматривает возможность обращения в суд, если представители департамента собственности Рижской думы начнут демонтаж самостоятельно, так как считает, что выполнял все свои обязанности, сообщил агентству член правления компании Армандс Вейнбергс.