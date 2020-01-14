Фото и видео ⟩ Снос киосков на Центральном рынке: когда стемнело, прибыл Буров

Видео: Накануне демонтажа киосков

Позиция Рижской думы

В соответствии с распоряжением держателя долей капитала, мэра Риги Олега Бурова, Рижский Центральный рынок расторг договор аренды с ООО Tirdzniecības Nams Latgales Priekšpilsētā.

Сообщалось, что на территории Tirdzniecības Nams Latgales Priekšpilsētā ведется активная торговля контрабандными сигаретами.

"В дальнейшем во всех других арендных договорах Рижского Центрального рынка будет оговорено, что рынок со своей стороны немедленно расторгает договоры в случае, если правоохранительные органы констатируют какие-либо нарушения", - сказал Буров.

Напомним, 21 и 22 ноября полиция провела на территории Центрального рынка почти 80 обысков в рамках борьбы с незаконным оборотом акцизных товаров, несколько человек задержаны.

"Территория Рижского Центрального рынка на площади Гоголя не только пользуется криминальной известностью, но и является самой неухоженной на всем Центральном рынке", - заявлял Буров.

Позиция арендатора

Арендатор территории Рижского центрального рынка ООО Tirdzniecības Nams Latgales Priekšpilsētā заявил, что не планирует демонтировать киоски на торговой площади на улице Гоголя и рассматривает возможность обращения в суд, если представители департамента собственности Рижской думы начнут демонтаж самостоятельно, так как считает, что выполнял все свои обязанности, сообщил агентству член правления компании Армандс Вейнбергс.

"Мы вложили очень большие средства в развитие территории. Это немаленькие суммы", - сказал Вейнбергс.

Он не смог назвать точную сумму инвестиций, поскольку является членом правления менее месяца и продолжает ознакомление с документами, однако эта сумма, по его словам, исчисляется сотнями тысяч евро.

Вейнбергс пояснил, что в соответствии с договором аренды Tirdzniecības Nams Latgales Priekšpilsētā имеет законное право продолжать хозяйственную деятельность на этой территории, и предприятие хочет это делать.

По его словам, арендатор выполнял все условия договора с момента его подписания, в том числе вовремя оплачивал аренду и налог на недвижимое имущество.

Вейнбергс подчеркнул - если на территории Центрального рынка начнется демонтаж киосков, планируется привлечь судебного исполнителя, чтобы тот зафиксировал нанесенный ущерб, а потом компания собирается подключить к делу юристов.

По данным Firmas.lv, Tirdzniecības Nams Latgales Priekšpilsētā основано в 1991 году и принадлежит Виктору Баклагину, Зане Вилцане и Радмиле Орловой. В 2018 году оборот предприятия составил 300 754 евро, прибыль - 80 576 евро.

Что происходит по факту

В понедельник вечером, 13 января, по наблюдениям агентства LETA, большинство киосков на торговой площади улице Гоголя были уже освобождены от товаров, вокруг валялись коробки и сломанные манекены. В некоторых киосках были демонтированы окна и полки.

Однако на некоторых столах все еще продолжалась торговля, и, несмотря на царящий хаос, можно было встретить людей, которые предлагали прохожим купить нелегальные сигареты.

Во вторник утром, 14 января, демонтаж киосков на улице Гоголя начат еще не был, но, как отмечает LETA, территория уже ограждена металлическим забором. Прибыл уже и экскаватор. Судя по информации на ограждении, демонтажные работы выполнит ООО Baltic Demolition Group.

Киоски и торговые точки за забором уже опустели, но остался заметный беспорядок - ящики, картонные коробки, пустые пластиковые пакеты и другие вещи.

Отметим, что в 10 часов утра представители Рижской думы и Государственной полиции на территории Рижского центрального рынка ознакомятся с ходом демонтажа и сообщат о дальнейшем управлении этой территории.