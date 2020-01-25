В этом году обнаружены десятки случаев африканской чумы свиней

Случаи заболевания констатированы в Айзпутском, Ауцском, Броценском, Добельском, Елгавском, Кандавском, Приекульском, Салдусском и Тукумсском краях.

В этом году АЧС констатирована у 42 кабанов в 33 волостях 22 краев.

В 2019 году АЧС была выявлена у 430 кабанов в 70 краях. Среди свиней вспышка АЧС была зарегистрирована только однажды - на ферме, где содержались 52 свиньи.