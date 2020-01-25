Сб, 25.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке

В этом году обнаружены десятки случаев африканской чумы свиней

Дикие кабаны в лесу

ФОТО: Lita Krone/LETA

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) на этой неделе выявили 15 новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, свидетельствуют данные PVD.

Случаи заболевания констатированы в Айзпутском, Ауцском, Броценском, Добельском, Елгавском, Кандавском, Приекульском, Салдусском и Тукумсском краях.

В этом году АЧС констатирована у 42 кабанов в 33 волостях 22 краев.

В 2019 году АЧС была выявлена у 430 кабанов в 70 краях. Среди свиней вспышка АЧС была зарегистрирована только однажды - на ферме, где содержались 52 свиньи.

Впервые АЧС была обнаружена в Латвии в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ