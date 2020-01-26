38 дней на шлюпке в океане всей семьей: что помогло выжить после кораблекрушения

Но когда со всех сторон тебя окружает вода, очень соблазнительно окунуться, чтобы охладиться. Как предостерегает Типтон, этого ни в коем случае делать нельзя: ваша кожа быстро покроется соляной коркой, которая будет забирать влагу и раздражать кожу.

Однако не возбраняется опустить ладонь в воду - это, возможно, будет даже весьма эффективным.

"При жаре - очень высокий уровень кровотока, - объясняет Типтон. - А ладонь - относительно маленькая часть поверхности тела. Когда внутренняя температура тела поднимается, организм продолжает посылать кровь в руки, и через них можно выпустить часть тепла, охладив их".

Итак, оказавшись в шлюпке во власти открытого моря, Робертсоны, тем не менее, были живы и невредимы, и у них было время на то, чтобы прийти в себя и составить план спасения.

Они решили направиться на север, ближе к экватору, в так называемую экваториальную штилевую полосу, где, возможно, очень трудно плавать под парусом из-за отсутствия ветра, зато где проще выживать.

Море в этой полосе прогревается до 35 градусов Цельсия. Ветра почти нет, испарения поднимаются вертикально, и, охлаждаясь на высоте, влага возвращается в виде дождя.

Для моряка дождь может быть неприятен, но для того, кто пытается выжить в открытом море он - спасение Getty Images

Робертсоны решили грести к центру Тихого океана, запастись там питьевой водой и потом - назад к континентальной Америке, оседлав одно из течений.

Они плыли по южному экваториальному течению, которое несло их в западном направлении. Но по пути к экваториальной штилевой полосе им должно было встретиться течение в противоположную, восточную сторону, которое могло, по подсчетам Робертсонов, доставить их к американскому континенту за 72 дня.

Кроме того, их маршрут пролегал через судоходные морские пути, ведущие из Америки в Австралию и Новую Зеландию, что увеличивало шансы быть подобранными.

В 10 утра, на шестой день, удача им изменила. Не далее как в трех милях от них показалось судно. Дугал запустил в воздух две ручные осветительные ракеты и три парашютные ракеты бедствия (после чего осталась всего одна ручная).

Но судно даже не повернуло к ним. "Это стало очень отрезвляющим моментом для каждого из нас, - вспоминает Дуглас. - Мы поняли, что наше спасение - не приоритет для других".

Контейнеровоз прошел очень близко от Робертсонов, но никак не отреагировал на сигналы бедствия Getty Images

Морская кладовая

Само по себе такое долгое путешествие в открытом океане - вещь тяжелая. Во-первых, нужна пища.

"Каждый, кто хоть однажды переходил на диету, знает, что есть хочется только поначалу, а с течением времени голод уходит, особенно когда ты при этом ничего особенного не делаешь", - говорит Типтон.