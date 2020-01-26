В Китае от коронавируса умерли уже 56 человек

В попытках ограничить распространение вируса, Китай в субботу установил более строгие ограничения на путешествия, а Франция и США готовятся эвакуировать своих граждан из Ухани, который находится в кризисном центре вируса.

Болезнь уже затронула все крупнейшие регионы Китая, за исключением Тибета.

В городе Ухань, из которого и началось распространение опасного заболевания, с четверга установлен карантин и решено срочно построить еще две больницы, каждая из которых примерно на 1000 койкомест.

Армия Китая направила в Ухань 450 медиков, чтобы помочь лечить заболевших в переполненных больницах.

Три города за пределами эпицентра вируса, включая Пекин и провинцию Шаньдун, запретили въезд и выезд междугородних автобусов на их территории.

Госдеп США в воскресенье сообщил, что организует авиарейс, чтобы вернуть своих сотрудников из консульства в Ухани и других граждан США, которые находятся в этом городе.

Самолет вылетит из Ухани во вторник и направится в Сан-Франциско, однако взять на борт он сможет только небольшое число частных лиц.

Правительство Франции и автопроизводитель PSA, работающий в Ухани, также сообщил, что планирует эвакуировать своих сотрудников и членов их семей, которые находятся под карантином в соседней провинции.