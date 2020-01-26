В Китае от коронавируса умерли уже 56 человек

В Китае число погибших от нового коронавируса выросло до 56, а количество подтвержденных случаев заболевания достигло почти 2000, сообщает китайские СМИ.
В попытках ограничить распространение вируса, Китай в субботу установил более строгие ограничения на путешествия, а Франция и США готовятся эвакуировать своих граждан из Ухани, который находится в кризисном центре вируса.
Болезнь уже затронула все крупнейшие регионы Китая, за исключением Тибета.
В городе Ухань, из которого и началось распространение опасного заболевания, с четверга установлен карантин и решено срочно построить еще две больницы, каждая из которых примерно на 1000 койкомест.
Армия Китая направила в Ухань 450 медиков, чтобы помочь лечить заболевших в переполненных больницах.
Три города за пределами эпицентра вируса, включая Пекин и провинцию Шаньдун, запретили въезд и выезд междугородних автобусов на их территории.
Госдеп США в воскресенье сообщил, что организует авиарейс, чтобы вернуть своих сотрудников из консульства в Ухани и других граждан США, которые находятся в этом городе.
Самолет вылетит из Ухани во вторник и направится в Сан-Франциско, однако взять на борт он сможет только небольшое число частных лиц.
Правительство Франции и автопроизводитель PSA, работающий в Ухани, также сообщил, что планирует эвакуировать своих сотрудников и членов их семей, которые находятся под карантином в соседней провинции.
Вопрос, что делать со своими гражданами в Ухани, рассматривает и посольство Шри-Ланки в Пекине.