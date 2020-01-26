В Канаде, возможно, открыт первый случай нового коронавируса

В Канаде, возможно, открыт первый случай заболевания новым коронавирусом, сообщили в субботу должностные лица, добавив, что проводятся дополнительные проверки, чтобы диагноз подтвердить, пишет dpa.
Пациент в возрасте около 50 лет прибыл в Торонто из Ухани, откуда в Китае распространяется опасный вирус, 22 января.
В Китае новым короновирусом заболели уже примерно 2000 человек, 56 из которых скончались.
Вскоре после возвращения в Канаду мужчина почувствовал себя очень плохо. Сейчас он находится в изоляции в больнице, сотрудники которой соблюдают все необходимые мероприятия по безопасности. Его состояние оценивается как стабильное.
Если подтвердится, что мужчина действительно заболел новым коронавирусом, это будет первый зафиксированный в Канаде случай.
Случаи заболевания за пределами Китая констатированы на Тайване, Филиппинах, в Таиланде, Японии, Вьетнаме, Южной Корее, Саудовской Аравии, США, Франции и Австралии.