Вс, 26.01.2020
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В Канаде, возможно, открыт первый случай нового коронавируса

Люди в аэропорту. Иллюстративное фото

ФОТО: Nathan Denette / AP

В Канаде, возможно, открыт первый случай заболевания новым коронавирусом, сообщили в субботу должностные лица, добавив, что проводятся дополнительные проверки, чтобы диагноз подтвердить, пишет dpa.

Пациент в возрасте около 50 лет прибыл в Торонто из Ухани, откуда в Китае распространяется опасный вирус, 22 января.

В Китае новым короновирусом заболели уже примерно 2000 человек, 56 из которых скончались.

Вскоре после возвращения в Канаду мужчина почувствовал себя очень плохо. Сейчас он находится в изоляции в больнице, сотрудники которой соблюдают все необходимые мероприятия по безопасности. Его состояние оценивается как стабильное.

Если подтвердится, что мужчина действительно заболел новым коронавирусом, это будет первый зафиксированный в Канаде случай.

Случаи заболевания за пределами Китая констатированы на Тайване, Филиппинах, в Таиланде, Японии, Вьетнаме, Южной Корее, Саудовской Аравии, США, Франции и Австралии.

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