На Филиппинах отменили массовую эвакуацию из-за вулкана Тааль

Вулкан Тааль больше не угрожает взрывным извержением, сообщили в воскресенье власти Филиппин, отменив распоряжение о массовой эвакуации.
При этом жители должны быть готовы эвакуироваться в течение часа, если ситуация внезапно изменится.
Вулкан Тааль, который находится посреди озера примерно в 66 километрах на юг от столицы Филиппин Манилы, активизировался две недели назад, выбросив в воздух облака пыли и камне. Из вулкана вытекала и лава.
Из-за его активности свои дома пришлось покинуть десяткам тысяч человек.
Филиппинское агентство сейсмологии сообщило, что вулкан начал успокаиваться, поэтому уровень тревоги снижен на одну ступень.
Это означает, что распоряжения об эвакуации отменены почти во всех городах в округе вулкана, и жители, если желают, могут вернуться домой.
Тааль - второй по активности вулкан на Филиппинах и излюбленный туристами объект осмотра.
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