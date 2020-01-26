В совете Latvijas Valsts meži появилась новое место. Похоже, для приближенного к Герхардсу

Latvijas Valsts meži - один из крупнейших и зарабатывающих предприятий, принадлежащих Латвийскому Государству. Годовой оборот превышает 300 миллионов, прибыль - 30 миллионов евро.

В правлении до прошлой осени работали четыре члена: Роберт СТрипниекс, Гинт Бумбиерис, Арнис Мелнис, Эдвин Заковицс. Трое из них проработали в должности уже 20 лет и получали за работу в месяц более десяти тысяч евро.

Летом прошлого года Latvijas Valsts meži объявило конкурс на должность еще одного члена совета.

Кандидаты должны были соответствовать специфическим требованиям: минимум три года опыта в вопросах окружающей среди и вопросах недр земли, а также в сфере информационных технологий. Кроме того, в CV у кандидатов должно быть пять лет работы в должности члена совета и три года управления крупным акционерным обществом.

"Latvijas valsts meži - это компания с уже довольно долгим и динамичным по меркам Латвии развитием. В том числе развиваются и другие дополнительные направления бизнеса. И конкретнее, это глубины земли и IT. Таким образом вопрос перенесся на то, достаточна ли мощность правления, чтобы покрыть все эти указанные в стратегии направления деятельности и достижимые цели. Поэтому еще в начале прошлого года я попросил совет сделать оценку этого дела", - сказал Арвид Озолс, директор департамента леса Минземледелия.

В результате последовала оценка, что предприятие не использует возможность заработать своими продуктами информационных технологий и полезными ископаемыми. Минземледелия дало задание найти пятого члена совета.

На конкурс подали заявки девять кандидатов. Самым подходящим признали Яниса Лапиньша - молодого и очень удачливого профессионала, который отвечал всем требованиям.

Повороты карьеры Лапиньша совпадают с рабочими успехами политика от Национального объединения Каспара Герхардса. Оба одновременно работали в руководстве концерна Latvijas dzelzceļš. Когда Херхардс возглавил Министерство охраны среды, в правление находящегося в его подчинении центра метеорологии попал Лапиньш. В прошлом году Герхардс стал министром земледелия, и в Latvijas Valsts meži создали место нового члена совета, которое получил Лапиньш.

Параллельно с LVĢMC Лапиньш четыре года управлял и печально известной фирмой Aqua Riga. Его владелец - Rīgas ūdens, находившийся в прямом подчинении экс-мэра Нила Ушакова.

Год назад Герхардса на посту министра защиты среды сменил Юрис Пуце. Он отправил в отставку Ушакова и вскоре после этого Лапиньш ушел с должностм как в метеослужбе, так в предприятии Рижской думы.

Уход он обосновал большой нагрузкой и усталостью.

Новый министр был недоволен задержкой с выполнением проектов ЕС. Госконтроль открыл, что годами метеоцентр тянул с ликвидацией Саласпилсского атомного реактора.

Выделенные на это из бюджета деньги министерство Герхардса направило, например, на покупку квадрациклов и компьютерных программ, а также на финансирование общества членов совета NEPLP Ивара Аболиньша и Патрика Гривы.

Ликвидация Саласпилсского реактора задерживалась, потому что метеоцентр для этих действий в ходе закупки в 2017 году выбрал предложение связанной с предпринимателем Марисом Мартинсонсом фирмы Velve. Оно было в пять раз дороже предложение международного объединения по демонтажу электростанций. De facto сообщала, что международные претенденты были исключены на основе отчета фирмы Būvuzraugi LV, который предоставил работавший в правлении фирм Мартинсонса эксперт. Из-за нехватки средств работы отложили, а Velve и Būvuzraugi LV год спустя победили в конкурсах на пять миллионов на реновацию здания метеослужбы и контроль за работой.

За время работы Лапиньша в метеоцентре, в семи конкурсах на закупку побеждало IT-предприятие Uniso. Общая сумма договоров - три миллиона евро. Как известно Nekā personīga, за проведением этих закупок лично следил Лапиньш, хотя официально их организовывала независимая комиссия.

Uniso - регулярный победитель конкурсов находящегося в подчинении Министерства охраны среды предприятия Elektroniskie sakari. Сейчас фирма перебралась в помещения Elektroniskie sakari. В этом учреждении в свое время началось сотрудничество Лапиньша и Uniso при создании базы данных телефонной нумерации.