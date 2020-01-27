Пн, 27.01.2020
Торговцам с площади, кто продавал одежду, обувь, трусы-носки, предложили арендовать любые свободные места. Скажите, как можно продавать куртки рядом с луком? Вот люди и ушли, решили, что это не имеет смысла. Кто-то остался, но долго ли мы протянем? Торговец на Рижском Центральном рынке

По посольству США в Ираке нанесли ракетный удар

Посольство США в Багдаде

ФОТО: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Вечером в воскресенье, 26 января, пять реактивных снарядов упали недалеко от "зеленой зоны" в Багдаде, где располагается посольство США. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Согласно информации телеканала Al Sumaria, ранения получили, по меньшей мере, три человека. Американские источники подтвердили Al Arabiya, что несколько снарядов попали в здание посольства США.

Согласно информации Agence France-Presse, в "зеленой зоне" упали пять ракет. Там располагаются правительственные учреждения и посольства, включая и США.

За последний месяц посольство США уже несколько раз было подвержено ракетным ударам.

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