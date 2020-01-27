По посольству США в Ираке нанесли ракетный удар

Вечером в воскресенье, 26 января, пять реактивных снарядов упали недалеко от "зеленой зоны" в Багдаде, где располагается посольство США. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Согласно информации телеканала Al Sumaria, ранения получили, по меньшей мере, три человека. Американские источники подтвердили Al Arabiya, что несколько снарядов попали в здание посольства США.
Согласно информации Agence France-Presse, в "зеленой зоне" упали пять ракет. Там располагаются правительственные учреждения и посольства, включая и США.
За последний месяц посольство США уже несколько раз было подвержено ракетным ударам.