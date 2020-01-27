Число жертв смертельного коронавируса в Китае достигло 80

Заражение новым типом коронавируса в Китае констатировано уже у 2794 человек. Такие данные Национальная комиссия здравоохранения КНР опубликовала в понедельник, 27 января, пишет Deutsche Welle.
Всего за сутки болезнь была выявлена у более 700 человек, а число жертв от коронавируса возросло до 80 человек.
С 26 января власти запретили торговлю дикими животными, а на все скотоводческие фермы был наложен карантин. Парки развлечений Disneyland в Шанхае и Гонконге временно закрыты. Помимо этого, свыше 56 млн человек в 18 городах провинции Хубэй фактически находятся под карантином.
В свою очередь генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом 26 января отправился в КНР. Он планирует провести консультации с властями и экспертами в медицинской сфере.
ВОЗ ранее не стала объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение. Организация обосновала решение тем, что число случаев заболевания за пределами Китая слишком мало.
Напомним, в Китае число погибших от нового коронавируса выросло до 56, а количество подтвержденных случаев заболевания достигло почти 2000.
В попытках ограничить распространение вируса, Китай в субботу установил более строгие ограничения на путешествия, а Франция и США готовятся эвакуировать своих граждан из Ухани, который находится в кризисном центре вируса.
Болезнь уже затронула все крупнейшие регионы Китая, за исключением Тибета.
В городе Ухань, из которого и началось распространение опасного заболевания, с четверга установлен карантин и решено срочно построить еще две больницы, каждая из которых примерно на 1000 койкомест.
Вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. К такому выводу пришли сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, которые обнаружили следы вируса в образцах, взятых на рынке в городе Ухань.