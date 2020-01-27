В Афганистане разбился самолет
В провинции Газни на востоке Афганистана разбился самолет, со ссылкой на представителя губернатора провинции сообщил афганский телеканал 1TV.
Ariana Afghan Airlines plane crashes in Deh Yak, Ghazni #afghanistan #aviationsecurity https://t.co/YsWLlkqWX5 pic.twitter.com/WU6dLedBvp— Horizon Intelligence (@_hozint) January 27, 2020
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Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Як провинции Газни.
РБК со ссылкой на издание Afghanistan Times пишет, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем отрядом движения "Талибан".
"Медуза" отмечает, что боевики "Талибана" первыми прибыли к упавшему самолету. Они попытались потушить пожар, возникший на месте падения лайнера.
Пока официально неизвестно, сколько человек находились на борту судна и есть ли в результате крушения погибшие.
Турецкая газета Daily Sabah без указаний на источники информации сообщила, что на борту потерпевшего крушение самолета находилось 83 человека. Российские информагентства со ссылкой на местное издание Ariana News сообщают, что пассажиров могло быть больше - до 110 человек.
По данным местных СМИ, самолет мог принадлежать афганской государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines, однако директор компании в разговоре с местными информационными агентствами опроверг данное предположение, пишут РИА "Новости".