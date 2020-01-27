В Афганистане разбился самолет

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Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Як провинции Газни.

РБК со ссылкой на издание Afghanistan Times пишет, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем отрядом движения "Талибан".

"Медуза" отмечает, что боевики "Талибана" первыми прибыли к упавшему самолету. Они попытались потушить пожар, возникший на месте падения лайнера.

Пока официально неизвестно, сколько человек находились на борту судна и есть ли в результате крушения погибшие.

Турецкая газета Daily Sabah без указаний на источники информации сообщила, что на борту потерпевшего крушение самолета находилось 83 человека. Российские информагентства со ссылкой на местное издание Ariana News сообщают, что пассажиров могло быть больше - до 110 человек.