"Без маски могут и арестовать": латвийцы об эпидемии коронавируса прямо из Китая

Один из шанхайских вокзалов закрыли и проводят профилактические работы по дезинфекции пространства. В канун Китайского Нового года, когда люди собирались ехать к родным — планы многих оказались нарушены.

Как всегда, взгляд на ситуацию у всех расходится. Кто-то сильно напуган и не покидает жилище. Кто-то храбрится и считает, что маска это просто смешно.

Есть версии, что происходящее и вовсе хитрый ход, чтобы разгрузить транспорт в Китайский НГ, когда число путешественников бьет все рекорды, а аэропорты и вокзалы крайне переполнены.

А некоторые не понимают, зачем разводить панику, если обычный грипп убивает по 600 000 человек в год.

Ясно одно, так или иначе весь Китай сейчас обсуждает исключительно коронавирус. Интернет кишит новостями и мемами, из всех щелей информация о мерах предохранения от заражения.

Что касается меня, придерживаюсь старой доброй истины: волков бояться — в лес не ходить. Только масочку при этом лучше всё-таки надеть", - написала девушка.

Связался TVNET и со студенткой из Латвии Сармой Каркле, которая в данный момент находится в городе Ухань - эпицентре коронавируса. В беседе с TVNET она поделилась, что не покидала общежития в течение нескольких дней.

Она признает, что изначально люди даже не осознавали, что имеют дело с эпидемией коронавируса и подозревали, что это может быть грипп. Все потому, что симптомы очень похожи. Жителям было относительно все равно, пока город не закрыли, рассказал девушка.

Она также поделилась, что поначалу маски использовались редко, поэтому болезнь и быстро распространялась.

Видео: Жители города Ухань перекликаются Wuhan Jiayou ("Ухань, борись!")

По ее словам, большая паника началась после 23 января, когда город закрыли. "Все начали закупаться и искать маски. Честно говоря, даже 23-го были скептически настроенные люди, и на улицах все еще было можно встретить людей без масок", - рассказала Сарма.

Позднее власти приняли закон, согласно которому никому не разрешается выходить на улицу без масок.

"Если вы без маски, вас могут приговорить к тюремному заключению или штрафу", - поделилась студентка из Латвии.

Многие тут же попытались заработать деньги за счет несчастного случая, подняв цену на маски. К счастью, правительство быстро отреагировало и приняло закон, согласно которому любой, кто поднял цены, может быть наказан.

Нашлись и люди, которые вытаскивали использованные маски из мусора и пытались продать их как совершенно новые и неиспользованные.

Правительство также начало бороться с ними, рассказала Сарма.

В городе также введены ограничения на транспорт - закрыт аэропорт, железнодорожный вокзал, движение частных автомобилей также ограничено.

"В настоящее время на улицах очень мало автомобилей, и в основном - только транспорт, который перевозит медицинское оборудование или доставляет пациентов в больницы", - говорит студентка.

Галерея: Эпицентр коронавируса - город Ухань

Сарма признается, что она пытается сохранять спокойствие, но в целом неприятно находиться в режиме блокады, и даже в общежитиях люди не ходят друг к другу.

Любопытный факт - сестра девушки живет в Пекине, и там правительство повысило комнатную температуру через центральное отопление. Это потому, что вирус не может противостоять сильной жаре.

Студентка предполагает, что вирус может продолжаться еще как минимум месяц, так как его инкубационный период составляет 10 дней, а число инфицированных людей очень велико.

"Почти 3000 заболели, а у 6000 есть подозрение на заболевание. В любом случае цифры пугают", - признается Сарма.

Число жертв нового коронавируса в Китае, поражающего дыхательные пути и способного передаваться от человека к человеку, неуклонно растет. По данным на 27 января, умер уже 81 человек, почти 3 тысячи человек - больны.