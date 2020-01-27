В Латвии официально пояснили, можно ли заразиться коронавирусом от посылок из Китая

Она отметила, что вирус, попав во внешнюю среду, в том числе в посылку, как правило, погибает в течение нескольких часов.

Хотя у SPKC нет исчерпывающей информации об устойчивости вируса во внешней среде, специалисты считают, что в худшем случае, попав в посылку, коронавирус может выжить в ней сутки.

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейский центр профилактики и контроля не ввели ограничений касательно поездок, почтовых посылок и торговли.

Латвия придерживается рекомендаций обеих этих организаций.

SPKC в настоящее время ведет усиленный контроль над распространением вируса и следует рекомендациям организаций.

Учитывая схожесть симптомов коронавируса и гриппа, SPKC призывает людей делать прививки.

Представитель SPKC отметила, что коронавирус не так опасен, как родственный ему вирус атипичной пневмонии, который в 2002-2003 годах унес жизни 349 человек на материковом Китае и еще 299 в Гонконге.

По данным ВОЗ за вчерашний день, констатировано 2014 случаев коронавируса, в том числе 1985 в Китае.

О заболевших сообщали также Япония, Корея, Вьетнам, Мьянма, Непал, Малайзия, Сингапур и Таиланд, в Европе о трех случаях заболевания сообщила Франция, в США зарегистрированы два случая.

Также сообщается, что в международном аэропорту "Рига" пока не введены ограничения на перелеты или дополнительные проверки для пассажиров, связанные со вспышкой коронавируса в Китае, однако оперативный план на этот случай разработан, сообщила агентству LETA представитель аэропорта Лаура Карните.

Если будут получены соответствующие указания от Всемирной организации здравоохранения и SPKC, аэропорт готов немедленно принять такие меры, добавила она.