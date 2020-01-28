Полёт за €1 и торг на Airbnb. Он ездит по миру с головой медведя и учит экономить на путешествиях

Автор Instagram-аккаунта @mishka.travel Эльнар Мансуров из всех учебных предметов любил лишь географию, после школы поступил на географический факультет. Правда, тогда не было принято путешествовать самостоятельно. Парню же хотелось видеть не то, что показывает гид с зонтиком, а то, что привлекает его самого.

"В 2007 году я впервые улетел в Прагу из Перми за 141 рубль (по сегодняшнему курсу - два евро, - Прим. ред), после чего летал по Европе лоукостерами за один евро. Я понял, что можно действительно путешествовать недорого, и с помощью блога и лекций стал продвигать тему самостоятельных путешествий. Так я придумал свой проект. Потом у меня появилась голова медведя, которую я всегда беру с собой", - рассказывает он.

Вначале Эльнар организовывал поездки для себя, потом стал проводить встречи, лекции. К нему стали обращаться люди с просьбой разработать маршрут, поспособствовать с получением визы и прочими вопросами. Он снял офис, и открыл турагентство Mishka.travel, которое не продавало туры, а помогало организовывать самостоятельные путешествия.

Несмотря на то, что парень побывал на всех континентах и в более сотни стран, он все еще живет в своем родном городе - российской Перми.