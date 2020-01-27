Таллинн игнорирует решение суда о расследовании крушения парома "Эстония"

"Правительство пока еще не сформировало свою позицию относительно ходатайства, ставшего основанием для судебного разбирательства, - сказал директор пресс-службы правительства Урмас Сеавер. О новом расследовании катастрофы ходатайствуют близкие погибших.

"Правительство обсудило тему гибели "Эстонии" и решение Таллиннского административного суда на заседании кабинета министров и продолжит обсуждение", - отметил Сеавер.

Хотя предусмотренный судом срок уже прошел, невозможно еще с уверенностью сказать, будет ли в четверг во время следующего заседания кабинета министров на повестке дня дополнительное расследование крушения парома "Эстония".

Для принятия решения на заседании материалы должно предоставить Министерство экономики. Как сообщает министерство, материалы у них готовы.

Представляющая интересы близких жертв присяжный адвокат Пирет Бланкин сказала, что если правительство в ближайшее время не исполнит решение суда и не сформирует свою позицию, они вновь обратятся в суд.

"Возможно через суд ходатайствовать о назначении штрафа. Суд рассмотрит, какая сумма штрафа может быть", - сказала Бланкин.

В то же время она отметила, что не верит, что штраф заставит правительство действовать быстрее. "Возможно, как минимум, будет напоминанием", - уточнила она.

Все-таки есть надежда, что в ближайшее время правительство озвучит свое решение. "Мы пошли в суд потому, что ничего не делалось. Аналогичная практика продолжается, из-за чего очень прискорбно", - говорит Бланкин.

Пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу сказала, что поскольку суд не следит за исполнением судебного решения, близкие погибших должны официально дать знать суду, что на их ходатайство не поступило ответа и решение суда до сих пор не исполнено.

В этом случае у суда есть несколько возможностей. "Самый суровый метод — штраф. Это является крайней мерой и, конечно, не то, с чего суд начинает", - сказала Вилу.

В то же время Вилу отметила, что судебные решения должны быть исполнены. "Конечно, не может быть ситуации, что кто-то без причины может не выполнить решение суда", - отметила она.

Близкие погибших на пароме "Эстония" и пережившие гибель парома пассажиры в октябре 2016 года обратились к премьер-министру с ходатайством о возбуждении нового расследования причин гибели парома. Поскольку обращение несколько лет оставалось без ответа, близкие жертв обратились в суд.

Таллиннский административный cуд осенью прошлого года обязал правительство рассмотреть ходатайство родственников в течение 60 дней после вступления судебного решения в силу. При этом правительство должно придерживаться принципа добросовестного управления при рассмотрении заявления и не должно злоупотреблять своими процессуальными правами и снова неоправданно задерживать дело.