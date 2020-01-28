Бывшему королю Бельгии после теста ДНК пришлось признать внебрачную дочь

Бывшему королю Бельгии Альберту II пришлось признать свою внебрачную дочь, поле того, как она наконец добилась от него сделать тест ДНК. Она выпрашивала провести генетическую экспертизу более десяти лет. Анализ показал, что Альберт II является биологическим отцом Дельфины Боэль, сообщает BBC.
85-летний Альберт II более десяти лет пытался опровергнуть заявления бельгийской художницы Дельфины Боэль о том, что она - внебрачная дочь бывшего короля.
В прошлом году он наконец согласился предоставить образец слюны, чтобы избежать ошеломляющего штрафа в размере 5000 евро за каждый день задержки.
Адвокат Боэль сказал, что признание бывшего короля стало "облегчением".
В заявлении, опубликованном в понедельник, 27 января, адвокаты Альберта II заявили, что он "узнал результаты анализа ДНК и научные заключения, свидетельствующие о том, что он является биологическим отцом госпожи Дельфин Боэль".
Вместе с этим он прекращает судебные разбирательства, длившиеся в течение многих лет, и "принимает Дельфин Боэль как своего четвертого ребенка".
Альберт II, который был королем Бельгии с 1993 по 2013 годы, ранее отрицал отцовство.
Слухи о незаконнорожденном ребенке Альберта II впервые появились в 1999 году, когда вышла несанкционированная биография о его супруге. Обвинения вызвали королевский скандал и привели к многолетним дебатам в бельгийских СМИ.
Боэль впервые публично заявила, что король Альберт II ее биологический отец, в 2005 году.
Ее мать, бельгийская баронесса Сибиллы-де Селлис Лонгшам, утверждает, что у нее был роман с Альбертом с 1966 по 1984 год.
В то время он был всего лишь принцем, но в 1993 году, после неожиданной смерти своего брата, он стал королем.
Альберт II был королем Бельгии до июля 2013 года, когда он подал в отставку по состоянию здоровья. Его место занял сын Филипп.
Бельгия является конституционной монархией, в которой король играет в основном церемониальную роль.