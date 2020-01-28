Бывшему королю Бельгии после теста ДНК пришлось признать внебрачную дочь

85-летний Альберт II более десяти лет пытался опровергнуть заявления бельгийской художницы Дельфины Боэль о том, что она - внебрачная дочь бывшего короля.

В прошлом году он наконец согласился предоставить образец слюны, чтобы избежать ошеломляющего штрафа в размере 5000 евро за каждый день задержки.

Адвокат Боэль сказал, что признание бывшего короля стало "облегчением".

В заявлении, опубликованном в понедельник, 27 января, адвокаты Альберта II заявили, что он "узнал результаты анализа ДНК и научные заключения, свидетельствующие о том, что он является биологическим отцом госпожи Дельфин Боэль".

Вместе с этим он прекращает судебные разбирательства, длившиеся в течение многих лет, и "принимает Дельфин Боэль как своего четвертого ребенка".

Альберт II, который был королем Бельгии с 1993 по 2013 годы, ранее отрицал отцовство.

Слухи о незаконнорожденном ребенке Альберта II впервые появились в 1999 году, когда вышла несанкционированная биография о его супруге. Обвинения вызвали королевский скандал и привели к многолетним дебатам в бельгийских СМИ.

Боэль впервые публично заявила, что король Альберт II ее биологический отец, в 2005 году.

Ее мать, бельгийская баронесса Сибиллы-де Селлис Лонгшам, утверждает, что у нее был роман с Альбертом с 1966 по 1984 год.

В то время он был всего лишь принцем, но в 1993 году, после неожиданной смерти своего брата, он стал королем.

Альберт II был королем Бельгии до июля 2013 года, когда он подал в отставку по состоянию здоровья. Его место занял сын Филипп.