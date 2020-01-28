"Я проявил слабость": отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) опубликовал в YouTube видео, на котором отец оставленных в аэропорту детей объяснил свой поступок.

В частности он сказал:

"Я хотел бы попросить прощения у моих любимых сыновей Влада и Ванечки. Простите меня, пожалуйста, я вас очень люблю. Вы - единственное, что есть в моей жизни. Ее смысл.

Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность.

Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться. Чтобы дать вам ту жизнь, которой не было никогда у меня.

Я очень надеюсь, что мы скоро будем вместе. Я вас очень сильно люблю. Ждите меня, пожалуйста".

СК РФ также опубликовал кадры допроса Гаврилова:

Днем ранее, 27 января, СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины по статье 125 УК "Оставление в опасности".

Статья за подобное нарушение предусматривает до одного года лишения свободы.

Также известно, что дети были доставлены в одну из подмосковных больниц, где их навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пообещавший найти работу их отцу.

Сообщается, что местные власти Хабаровского края отыскали мать детей. По сведениям СМИ, она давно не живет в семье, но готова забрать детей себе.