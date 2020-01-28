Убийство без аффекта: историк Олег Соколов признан вменяемым

"Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает", - говорится в экспертизе, выдержку из которой опубликовало издание.

Отмечается, что следов влияния полной луны на обвиняемого психиатры Сербского тоже не нашли.

Защита Соколова пока никак не комментирует результаты экспертизы.

Напомним, в ноябре прошлого года преподававший в СПбГУ Олег Соколов был задержан в Петербурге. В его рюкзаке обнаружили две отпиленные женские руки. Историк признался, что убил и расчленил свою бывшую студентку, с которой его связывали близкие отношения.