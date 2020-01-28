"Главное - поймать первый случай": в Латвии обсудили готовность к коронавирусу

Если в Латвии будет констатирован коронавирус, заболевших взрослых примет Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS), а детей - Детская клиническая университетская больница, заявила на заседании комиссии Сейма по труду и социальным делам директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.
Региональным больницам рекомендовано приобрести дополнительные средства защиты от вируса, что и будет сделано в течение недели.
По словам Ципуле, университетские больницы полностью готовы к случаям заболевания коронавирусом.
"Главное - поймать первый случай", - сказала Ципуле.
Пока вирус еще не пришел в Латвию, NMPD будет заниматься координацией, а Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в первую очередь поручено информировать население, предприятия и госучреждения.
Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков подтвердил, что медики и медицинские учреждения информированы о мерах безопасности.
Согласно установленному порядку, если человек обратится к врачу с инфекцией дыхательных путей и станет известно, что он побывал в регионе Уханя в Китае, будут приниматься меры по борьбе с предотвращением распространения инфекции.
Пациент будет помещен в стационар, изолирован, будут проведены лабораторные исследования.
Представитель RAKUS Ангелика Круминя рассказала депутатам, что больница полностью готова к вирусу, а также готова принять большой поток пациентов.
Персонал уже получил средства индивидуальной защиты.
На вопрос о том, как отличить коронавирус от гриппа, Круминя ответила, что комплекты для диагностики заказаны, ведется сотрудничество с медицинским учреждением в Германии.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на 27 января было зарегистрировано 2798 случаев коронавируса, от него умерли 80 человек.
28 января первый случай зарегистрирован в Германии. 37 случаев заболевания зарегистрировано за пределами Китая - в целом в 11 странах.