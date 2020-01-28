"Главное - поймать первый случай": в Латвии обсудили готовность к коронавирусу

Региональным больницам рекомендовано приобрести дополнительные средства защиты от вируса, что и будет сделано в течение недели.

По словам Ципуле, университетские больницы полностью готовы к случаям заболевания коронавирусом.

"Главное - поймать первый случай", - сказала Ципуле.

Пока вирус еще не пришел в Латвию, NMPD будет заниматься координацией, а Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в первую очередь поручено информировать население, предприятия и госучреждения.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков подтвердил, что медики и медицинские учреждения информированы о мерах безопасности.

Согласно установленному порядку, если человек обратится к врачу с инфекцией дыхательных путей и станет известно, что он побывал в регионе Уханя в Китае, будут приниматься меры по борьбе с предотвращением распространения инфекции.

Пациент будет помещен в стационар, изолирован, будут проведены лабораторные исследования.

Представитель RAKUS Ангелика Круминя рассказала депутатам, что больница полностью готова к вирусу, а также готова принять большой поток пациентов.

Персонал уже получил средства индивидуальной защиты.

На вопрос о том, как отличить коронавирус от гриппа, Круминя ответила, что комплекты для диагностики заказаны, ведется сотрудничество с медицинским учреждением в Германии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 27 января было зарегистрировано 2798 случаев коронавируса, от него умерли 80 человек.