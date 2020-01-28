Подтвердились первые случаи заражения коронавирусом у тех, кто не посещал Китай

Как ранее сообщал TVNET, в Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

Позднее стало известно, что 33-летний житель расположенного в Баварии города Штарнберг заразился китайским коронавирусом при общении с коллегой из Китая, посетившей Германию на прошлой неделе.

В свою очередь в Японии новым типом коронавируса заразился водитель автобуса, перевозивший туристов из китайского города Ухань. Напомним, именно здесь произошла вспышка коронавируса.

По информации Kyodo News, это первый случай заражения в Японии, не связанный с поездками в Китай.

На данный момент всего в Японии коронавирус подтвердили у шести человек, у пятерых из которых заболевание диагностировали после посещения Поднебесной.

По информации на 28 января, вирус продолжает быстро распространяться: в Китае - уже больше 4,5 тысяч заболевших и 106 смертельных исходов.

В то же время Всемирная организация здравоохранения вспышку пневмонии, вызванную вирусом, не признала чрезвычайной ситуацией международного значения.