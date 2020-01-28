Трамп представил план урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем

Президент США выступил за создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. В то же время он заявил, что Иерусалим останется "неделимой столицей" Израиля. Как конкретно сочетаются эти два тезиса, президент США не пояснил, отмечает издание.

Согласно плану Трампа, палестинцы будут должны признать Израиль как еврейское государство. Израиль оставит крупные поселения на западном берегу Иордана, однако примет на себя обязательство не строить новые поселения в течение четырех лет.

Президент США утверждает, что подконтрольная палестинцам территория удвоится.

"Медуза" пишет, что при этом Трамп не объяснил, как именно это произойдет. По словам президента США, реализация его предложений приведет к привлечению инвестиций в экономику Палестины на сумму в 50 миллиардов долларов.

Нетаниягу сказал, что готов начать переговоры с палестинцами об урегулировании конфликта на основе этого плана. При этом СМИ считают, что палестинцы не согласятся на вышеупомянутые условия.

Лидера палестинской администрации Махмуда Аббаса на встрече не было, но он уже прокомментировал предложение Трампа, передает РИА "Новости". Согласно его словам, Иерусалим не продается и сделки не будет.

В Twitter Трамп опубликовал карту Палестины, которая представлена в плане.