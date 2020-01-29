Даугавгрива: мужчина угрожал топором соседям и пытался поджечь подъезд

Когда жители поняли, что своими силами с отключившим подачу воды соседом не справиться, они вызвали полицию. На момент прибытия полицейских, мужчина включил воду, заперся в квартире и сделал вид, что его нет дома.

Видео: сюжет на латышском языке о происшествии

"Около обеда снова поступила информация с улицы Слимницас. Звонивший сообщил, что сосед разлил в подъезде что-то похожее на жидкость для розжига, и стоит с топором, не пропуская соседей", - рассказал инспектор Рижской муниципальной полиции (RPP) Виктор Кигитовичс.

Полицейские немедленно выехали на место. Жители рассказали, что из-за соседа не могут попасть домой - он разлил в подъезде бензин и угрожает всем топором.

"В подъезде ощущался запах, характерный для жидкости для разжигания гриля. Во время разговора к женщине, которая обратилась за помощью, подошли другие жители, сообщившие, что готовы написать заявление. Полицейские заметили, что дверь соседа, на которого жаловались, открылась, и он зажигалкой пытался поджечь жидкость", - рассказал Кигитовичс. Он сообщил, что полицейским пришлось применить физическую силу.

"Мужчину задержали, заковали в наручники. В момент задержания у него в руках была зажигалка, и он пытался совершить поджог. НА место вызвали сотрудников Государственной полиции, которые переняли работу на месте и, следовательно, начали дальнейшее делопроизводство",- рассказал сотрудник RPP.