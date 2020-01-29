Ср, 29.01.2020
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Упс! Ветер забавно порезвился с мини-юбочкой Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

ФОТО: George Rogers/SIPA/Scanpix

Кейт Миддлтон посетила накануне детскую больницу Evelina в Лондоне, где с ней чуть не случился конфуз. Едва герцогиня вышла из автомобиля, как налетел сильный ветер, и ей с трудом удалось удержать взметнувшийся подол юбки.

Для визита в клинику Кейт выбрала элегантный твидовый костюм Dolce & Gabbana, который дополнила черными лодочками на устойчивом каблуке от Gianvito Rossi.

Когда герцогиня Кембриджская выходила из авто, порыв ветра подхватил полы ее мини-юбки и едва не задрал ее.

Но это было еще не все.

ФОТО: George Rogers/SIPA/Scanpix

Второй раз ветер порезвился, когда Кэтрин присела, чтобы взять цветы у девочки. Как и подобает истинной леди, супруга принца Уильяма с достоинством вышла из курьезной ситуации, нисколько не смутившись и продолжая улыбаться малышке.

Впрочем, ей не привыкать. Напомним, шесть лет назад герцогиня оказалась в такой же щекотливой ситуации из-за погодных условий.

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