Ожирение печени: 6 признаков опасного заболевания

Илона Синкевича, сертифицированный фармацевт Apotheka, отмечает, что ожирение печени - это состояние, при котором в клетках печени накапливается избыточное количество жира, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как воспаление печени, цирроз и даже печеночная недостаточность. Хотя на ранних стадиях заболевание часто протекает бессимптомно, существует ряд признаков, которые могут указывать на ожирение печени.

1. Хроническая усталость и недомогание

Постоянная усталость и недостаток энергии могут быть связаны с дисфункцией печени. Печень отвечает за выведение токсинов и производство энергии; когда она перегружена жиром, эффективность этих процессов снижается, что приводит к общей слабости.

2. Дискомфорт или тяжесть в правой верхней части живота

Дискомфорт или тяжесть в правой верхней части живота могут возникать из-за увеличения печени. Это ощущение может быть слабым, но постоянным, и его не следует игнорировать.

3. Желтуха

Желтоватый оттенок кожи и белков глаз - признак скопления билирубина в крови, вызванного неспособностью печени перерабатывать его должным образом. Желтуха - серьезный симптом, требующий немедленной медицинской помощи.

4. Темная моча

Если печень работает неправильно, она не может эффективно выводить токсины, что может привести к изменению цвета мочи на более темный оттенок. Этот симптом часто связан с проблемами печени.

5. Тошнота и потеря аппетита

Проблемы с печенью могут вызывать проблемы с пищеварением, включая тошноту и потерю аппетита. Эти симптомы могут привести к потере веса и общему чувству недомогания.

6. Увеличение обхвата живота (асцит)

В более тяжелых случаях дисфункция печени может привести к скоплению жидкости в брюшной полости в виде увеличенного живота, или асцита. Это состояние свидетельствует о серьезном повреждении печени и требует срочного медицинского вмешательства.