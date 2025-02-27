Чт, 27.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Ожирение печени: 6 признаков опасного заболевания

Перевод: rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото статьи
Фото: aslysun/Shutterstock

Знаете ли вы, что ожирение печени, или жировой гепатоз, может развиваться незаметно, без каких-либо симптомов? Это состояние может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как воспалительные заболевания печени, цирроз и даже печеночная недостаточность. Хотя на ранних стадиях болезнь часто протекает без симптомов, существует ряд признаков, которые могут указывать на ожирение печени. Раннее распознавание этих признаков и принятие соответствующих мер может помочь предотвратить прогрессирование заболевания и улучшить состояние печени.

Илона Синкевича, сертифицированный фармацевт Apotheka, отмечает, что ожирение печени - это состояние, при котором в клетках печени накапливается избыточное количество жира, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как воспаление печени, цирроз и даже печеночная недостаточность. Хотя на ранних стадиях заболевание часто протекает бессимптомно, существует ряд признаков, которые могут указывать на ожирение печени.

1. Хроническая усталость и недомогание

Постоянная усталость и недостаток энергии могут быть связаны с дисфункцией печени. Печень отвечает за выведение токсинов и производство энергии; когда она перегружена жиром, эффективность этих процессов снижается, что приводит к общей слабости.

2. Дискомфорт или тяжесть в правой верхней части живота

Дискомфорт или тяжесть в правой верхней части живота могут возникать из-за увеличения печени. Это ощущение может быть слабым, но постоянным, и его не следует игнорировать.

3. Желтуха

Желтоватый оттенок кожи и белков глаз - признак скопления билирубина в крови, вызванного неспособностью печени перерабатывать его должным образом. Желтуха - серьезный симптом, требующий немедленной медицинской помощи.

4. Темная моча

Если печень работает неправильно, она не может эффективно выводить токсины, что может привести к изменению цвета мочи на более темный оттенок. Этот симптом часто связан с проблемами печени.

5. Тошнота и потеря аппетита

Проблемы с печенью могут вызывать проблемы с пищеварением, включая тошноту и потерю аппетита. Эти симптомы могут привести к потере веса и общему чувству недомогания.

6. Увеличение обхвата живота (асцит)

В более тяжелых случаях дисфункция печени может привести к скоплению жидкости в брюшной полости в виде увеличенного живота, или асцита. Это состояние свидетельствует о серьезном повреждении печени и требует срочного медицинского вмешательства.

Почему образуется ожирение печени?

Илона Синкевича объясняет, что ожирение печени, или жировой гепатоз, может развиться под влиянием нескольких факторов.

Одна из главных причин - нездоровое питание, особенно избыточное потребление калорий, насыщенных жиров и сахара, которые способствуют накоплению жира в печени.

Малоподвижный образ жизни также играет важную роль в развитии заболевания. "Отсутствие физической активности снижает расход энергии, что приводит к накоплению жира в организме, в том числе в печени", - говорит фармацевт, называя регулярное и чрезмерное употребление алкоголя еще одним серьезным фактором риска: "Алкоголь повреждает клетки печени и способствует накоплению жира, что может привести к серьезным заболеваниям печени".

Избыточный вес и ожирение тесно связаны с развитием жировой болезни печени, особенно с накоплением жира в области живота. Повышенная масса тела увеличивает нагрузку на печень и способствует накоплению жира. Кроме того,

быстрая потеря веса или голодание могут привести к накоплению жира в печени, так как нарушается нормальный обмен веществ.

Илона Синкевича подчеркивает, что, понимая эти факторы риска и внося соответствующие изменения в образ жизни, можно снизить риск развития жировой болезни печени и улучшить ее здоровье.

Что можно сделать для профилактики этого заболевания?

Гастроэнтерологи и гепатологи рекомендуют обратить внимание на следующие аспекты для профилактики ожирения печени:

Сбалансированное питание. Рацион должен быть полноценным и разнообразным, соответствующим основным принципам здорового питания. Рекомендуются цельнозерновые продукты, такие как овсянка, гречка и цельнозерновой хлеб, а также разнообразные овощи, особенно брокколи и шпинат. Также рекомендуется употреблять кисломолочные продукты, такие как йогурт и кефир. Избегайте чрезмерного потребления сахара, подслащенных напитков, насыщенных жиров и соли.

Регулярная физическая активность. Физическая активность помогает уменьшить накопление жира в печени и улучшает ее работу.

Аэробные нагрузки умеренной интенсивности, такие как ходьба, плавание или езда на велосипеде, рекомендуется практиковать не менее 150 минут в неделю.

Кроме того, силовые тренировки дважды в неделю помогут сохранить мышечную массу и ускорить метаболизм.

Ограничение потребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя - одна из главных причин ожирения печени.

Алкоголь повреждает клетки печени, способствуя накоплению жира и воспалительным процессам, которые могут привести к циррозу или даже печеночной недостаточности. Кроме того, алкоголь увеличивает потребление калорий, способствуя набору веса и тем самым увеличивая нагрузку на печень.

Чтобы предотвратить ожирение печени, специалисты рекомендуют полностью отказаться от алкоголя или хотя бы значительно сократить его потребление. Это позволит печени восстановиться и улучшить свое функциональное состояние.

Контроль веса. Избыточный вес и ожирение являются основными факторами риска развития ожирения печени.

Снижение веса на 5-10% может значительно улучшить состояние печени.

Важно избегать быстрой потери веса, так как это может негативно сказаться на работе печени. Снижение веса должно происходить постепенно и под наблюдением специалиста.

Осторожное использование лекарств и пищевых добавок

Фармацевт Илона Синкевича отмечает, что для поддержания здоровья печени и предотвращения развития жирового гепатоза можно принимать некоторые пищевые добавки. Например, препараты, содержащие экстракты пажитника, куркумы, артишока или одуванчика, помогают улучшить работу печени, способствуют выделению желчи и выведению токсинов из организма.

Важно помнить, что перед приемом любых пищевых добавок необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом, чтобы убедиться, что они подходят и безопасны для вашей конкретной ситуации.

С особой осторожностью следует принимать препараты витамина А, так как высокие дозы могут нанести вред печени.

Регулярные медицинские осмотры. Своевременная оценка состояния печени поможет выявить возможные нарушения на ранней стадии и начать необходимое лечение. Регулярные анализы крови, ультразвуковое исследование и другие обследования позволяют контролировать состояние печени и оценивать эффективность лечения.

Соблюдая эти рекомендации и внося необходимые изменения в образ жизни, вы сможете эффективно предотвратить ожирение печени и улучшить общее состояние здоровья.

Статья подготовлена в сотрудничестве с Apotheka.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх