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Полиция начала уголовный процесс против художника Кристиана Бректе (1)

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото: Foto:Edijs Pālens/LETA

По заявлению нескольких депутатов Сейма от Национального объединения (НС) Рижское региональное управление Государственной полиции возбудило уголовное дело против художника и доцента Латвийской академии художеств Кристиана Бректе за видео, размещенное в социальных сетях TikTok и Facebook, сообщает портал Satori.

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Госполиция подтвердила Satori, что возбуждено уголовное дело в связи с опубликованным 17 ноября 2024 года видеороликом, в котором художник запечатлен перед памятником "Мать Латвия" с сырым бычьим сердцем в руках.

Видео расследуется по статье 229 Уголовного закона, то есть за "уничтожение, повреждение или осквернение культурного объекта". Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Бректе сообщил Satori, что уголовное дело было возбуждено по заявлению депутата Национального объединения Илзе Индриксоне и ряда других депутатов НО. По его мнению, обращение депутатов в полицию за недопустимое произведение искусства дискредитирует должность законодателя.

Ранее Бректе уже был под следствием - в 2021 году по заявлению адвоката Виктории Жаркиной Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту якобы имевшего место изображения в его работах детской порнографии и сексуального насилия. Дело было прекращено, так как состав уголовного преступления не был установлен.

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