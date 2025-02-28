Госполиция подтвердила Satori, что возбуждено уголовное дело в связи с опубликованным 17 ноября 2024 года видеороликом, в котором художник запечатлен перед памятником "Мать Латвия" с сырым бычьим сердцем в руках.

Видео расследуется по статье 229 Уголовного закона, то есть за "уничтожение, повреждение или осквернение культурного объекта". Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Бректе сообщил Satori, что уголовное дело было возбуждено по заявлению депутата Национального объединения Илзе Индриксоне и ряда других депутатов НО. По его мнению, обращение депутатов в полицию за недопустимое произведение искусства дискредитирует должность законодателя.

Ранее Бректе уже был под следствием - в 2021 году по заявлению адвоката Виктории Жаркиной Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту якобы имевшего место изображения в его работах детской порнографии и сексуального насилия. Дело было прекращено, так как состав уголовного преступления не был установлен.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!