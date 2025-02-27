Сана Оша о Тимме: "Были попытки спасти брак"

Для мартовского выпуска журнала Santa Сана откровенно рассказала об их знакомстве, а также о времени, когда она переживала измену мужа.

Сана сказала, что после рождения ребенка семья жила в Греции, а затем Янису поступило предложение поехать в Москву.

"За этот короткий период все начало разваливаться. Никакого кризиса не было, просто поход на сторону, который затянулся".

Сана не скрывает, что это не был первый раз, когда Янис ее обманул, но она всегда прощала мужа. Даже сейчас Сана говорит - через год после развода, если бы он вернулся, она бы его приняла.

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