Сана Оша, первая жена безвременно ушедшего баскетболиста Яниса Тиммы и мать его сына, дала первое интервью после смерти спортсмена.
Сана Оша о Тимме: "Были попытки спасти брак"
Для мартовского выпуска журнала Santa Сана откровенно рассказала об их знакомстве, а также о времени, когда она переживала измену мужа.
Сана сказала, что после рождения ребенка семья жила в Греции, а затем Янису поступило предложение поехать в Москву.
"За этот короткий период все начало разваливаться. Никакого кризиса не было, просто поход на сторону, который затянулся".
Сана не скрывает, что это не был первый раз, когда Янис ее обманул, но она всегда прощала мужа. Даже сейчас Сана говорит - через год после развода, если бы он вернулся, она бы его приняла.
На вопрос, были ли попытки сохранить брак, Сана раскрывает ранее неизвестный факт: "Были, до того, как мы официально развелись. Мы договорились, что поедем пожить в Грецию. Но та женщина [Анна Седокова. - Прим. ред.] не давала покоя... Мы договорились, что расстанемся на время. Янис втихаря отправился в путешествие с этой женщиной, а потом все закончилось. Последовал развод и соглашение, в котором был пункт - не могу комментировать события из нашей личной жизни".
Сана с болью вспоминает, что высказывала Седокова в публичном пространстве. "Она рассказывала, что Янис уже развелся, когда у них начались отношения. Эта женщина могла сделать так, что со стороны все выглядело хорошо, потому что у меня был заклеен рот".
"Честно говоря, я не видела смысла жить, и только то маленькое сердечко, которое смотрело на меня, заставило меня выдержать и идти дальше", - комментирует Сана первый год после развода.
Напомним, 17 декабря 2024 года тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. Ряд СМИ сообщили, что Тимма покончил жизнь самоубийством.
Тимма и российская певица Анна Седокова поженились в сентябре 2020 года. Это был второй брак Тиммы. У Седоковой есть трое детей от нескольких предыдущих отношений.
В настоящее время Сана Оша замужем за футболистом Марцисом Ошем.
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