Легендарный актер Джин Хэкмен и его супруга найдены мертвыми

Офис шерифа округа подтвердил смерть актера, его жены и их собаки в ночь на 27 февраля. По предварительным данным, признаков совершения преступления нет. Джину Хэкмену было 95 лет, а его супруге Бетси Аракаве - 63 года.

Джин Хэкмен - один из самых популярных и успешных актеров второй половины XX века, двухкратный номинант на "Оскар" (в 1972 году актера наградили за главную роль в фильме "Французский связной", в 1993-м - за роль второго плана в фильме "Непрощенный").

Хэкмен известен также благодаря ролям в фильмах "Миссисипи в огне", "Мост слишком далеко", "Семейка Тетенбаум", "Ночные ходы", "Бонни и Клайд" и "Враг государства".

Бетси Аракава была второй женой Хэкмена. Они поженились в 1991 году. У актера осталось трое детей - Кристофер, Элизабет Джин и Лесли Энн - от его покойной бывшей жены Файе Мальтезе.

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