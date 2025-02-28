Новая информация об обстоятельствах смерти Хэкмена и его жены

95-летний Хэкмен, 63-летняя Аракава и их собака были найдены мертвыми в среду, и полиция заявила, что не обнаружила признаков преступления.

"Было проведено вскрытие. Первоначальные результаты показывают, что ни у одного из них не было никаких внешних травм", - сообщили в офисе шерифа округа Санта-Фе.

По данным офиса шерифа, официальные отчеты о вскрытии и токсикологической экспертизе пока не получены, а характер и причина смерти пока не установлены.

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После обнаружения тел газовая компания Нью-Мексико проверила газовые линии внутри и вокруг дома и не обнаружила никаких признаков проблем.

Хэкмен был найден мертвым в коридоре, а его жена - возле обогревателя.

Джин Хэкмен - один из самых популярных и успешных актеров второй половины XX века, двухкратный номинант на "Оскар" (в 1972 году актера наградили за главную роль в фильме "Французский связной", в 1993-м - за роль второго плана в фильме "Непрощенный").

Хэкмен известен также благодаря ролям в фильмах "Миссисипи в огне", "Мост слишком далеко", "Семейка Тетенбаум", "Ночные ходы", "Бонни и Клайд" и "Враг государства".

Бетси Аракава была второй женой Хэкмена. Они поженились в 1991 году. У актера осталось трое детей - Кристофер, Элизабет Джин и Лесли Энн - от его покойной бывшей жены Файе Мальтезе.

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