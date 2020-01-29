В Финляндии констатирован первый случай коронавируса

32-летняя женщина была доставлена в Центральную больницу Лапландии в городе Рованиеми и помещена в изолятор, сообщает YLE.

Пять дней назад женщина покинула эпицентр вспышки коронавируса в Китае - регион города Ухань.

До этого в Европе коронавирус был констатирован во Франции и в Германии.

О коронавирусе заявили и ОАЭ

В среду Объединенные Арабские Эмираты сообщили, что на Ближнем Востоке констатированы первые случаи заболевания новым коронавирусом. Как сообщает AFP, заболевшие - семья из четырех человек из города Ухань.

Состояние здоровья инфицированных стабильно, они находятся под надзором медиков.

В сообщении, которые было распространено позже, министерство подтвердило, что речь идет о "китайской семье из четырех человек".

Аэропорт Дубая, как и другие аэропорты региона Персидского залива еще на прошлой неделе сообщили, что проверяются все пассажиры, прилетающие из Китая.

Галерея: Эпицентр коронавируса - город Ухань

Число погибших от короновируса выросло до 132 человек, а количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 5974.

В среду Япония и США эвакуировали своих граждан из эпицентра вспышки коронавируса - города Ухань в провинции Хубэй.