Чешские программисты бесплатно создали сайт, на который правительство выделило €16 млн

Министерство транспорта Чехии недавно объявило конкурс с целью найти разработчика, который создаст портал общественных услуг, на котором можно оплачивать доступ на автомагистрали.

За это была обещана плата в размере 400 миллионов чешских крон (около 16 миллионов евро). В то же самое время, принимая во внимание "обычные бюрократические традиции", разработчик получил договор без конкурса. Эта ситуация не понравилась местному объединению программистов, которое решило само разработать портал общественных услуг абсолютно бесплатно.

Как сообщает портал TJ, на эту ситуацию обратил внимание руководитель компании Actum Digital Томаш Бондрачек. Он назвал такие расходы расточительством и обратил внимание на то, что деньги налогоплательщиков не нужно тратить на такие проекты.

Бондрачек обратился в соцсетях к IT-сообществам, где искал программистов-добровольцев, которые помогли бы разработать необходимый портал абсолютно бесплатно.

На призыв Бондрачека отозвались несколько сотен программистов, 60 из которых получили работу. Они в офисе Бондрачека начали работу над разработкой заказанного правительством сайта, и на это обратил внимание и премьер-министр Аднрей Бабиш.

Сам Бондрачек пояснил, что благотворительный проект IT-специалистов связан с фактом, что программисты выступают против слишком высоких выплат по государственным договором, с помощью которых "злоупотребляют некомпетентностью клиентов в IT-сфере".

По мнению программиста, бюджет было бы правильнее тратить на здравоохранение и другие социальные сферы.

Уже через несколько дней после начала работы в рабочем режиме начал работать портал fairznamka.cz, который прошел все необходимые проверки и доказал, что в нем доступны необходимые функции. Портала бесплатно был передан госучреждениям. Представители государства предложили добровольцам оплатить их работу, однако те отказались.