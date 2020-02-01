Учебное содержание будущего: все, что надо знать о Skola2030

Наряду с традиционными знаниями и навыками в разных областях обучения, дети и подростки будут более целенаправленно и систематично, чем раньше, осваивать в школах навыки мышления, сотрудничества, творчества и другие общие навыки, а также основанные на ценностях привычки.

Важную роль в реализации усовершенствованного содержания и подхода играют родители – они должны не пассивно наблюдать, а активно стимулировать развитие своего ребенка.

Именно поэтому VISC запускает информационную кампанию "Я понимаю, а значит, умею, хочу и могу!". Цель кампании – информировать родителей о наиболее важных изменениях в содержании образования (от дошкольного до среднего), а также об ожидаемом вовлечении родителей в обучение ребенка и сотрудничество со школой.

Почему именно сейчас?

"Потребность в изменениях в учебном содержании и подходе созревала долго, так как окружающий мир тоже изменился – начиная с учебного процесса и окружающей среды и заканчивая экономическими и общественными процессами.

Мы не можем предугадать, какие профессии будут востребованы в ближайшем или отдаленном будущем, поэтому в современном образовании важно концентрироваться на вырабатывании привычек, основанных на знаниях, навыках и ценностях, реализуя таким образом компетентный подход.

Школа должна измениться, чтобы помочь молодым людям развить критическое мышление, дееспособность, креативность, основанные на ценностях знания и привычки, а также помочь им научиться решать проблемы в реальных жизненных ситуациях", - объясняет необходимость усовершенствования модели образования руководитель VISC Гунтарс Цатлакс.

Учебное содержание и подход, которые в 2020/2021 учебном году начнут реализовывать в латвийских школах, не являются чем-то абсолютно новым. Они пересмотрены и усовершенствованы.

Цель – сделать учебу актуальной, предотвратить раздробленность, дублирование и чрезмерную информационную насыщенность содержания, обеспечить его преемственность.

Однако впервые в Латвии учебное содержание пересмотрено в единой системе и последовательно на всех ступенях образования, начиная с полуторагодовалых детей в дошкольных учебных заведениях и заканчивая средней школой.

Должны ли участвовать родители, чтобы поддержать школьников, и если да, то как?

Чтобы усовершенствованное учебное содержание и подход достигли своей цели – помочь школьникам стать знающими и думающими деятелями – измениться должна не только школа и учителя, но и родители.

Как свидетельствуют данные опроса, проведенного Skola2030, родители в целом удовлетворены качеством образования, но при этом они имеют очень разные представления об участии в процессе обучения ребенка.

Полученные ответы указывают на то, что родители готовы участвовать, но у них нет ясности в вопросе о том, могут ли они поддержать своего ребенка, как именно это сделать и как наладить сотрудничество со школой, которое способствовало бы обучению.