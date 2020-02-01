Учебное содержание будущего: все, что надо знать о Skola2030

В сентябре этого года во всех школах Латвии будет постепенно вводиться усовершенствованное учебное содержание и подход, а дошкольные учебные заведения работают по новым принципам уже полгода. По такому поводу Государственный центр содержания образования (VISC) начинает информационную кампанию "Я понимаю, а значит, умею, хочу и могу!".
Наряду с традиционными знаниями и навыками в разных областях обучения, дети и подростки будут более целенаправленно и систематично, чем раньше, осваивать в школах навыки мышления, сотрудничества, творчества и другие общие навыки, а также основанные на ценностях привычки.
Важную роль в реализации усовершенствованного содержания и подхода играют родители – они должны не пассивно наблюдать, а активно стимулировать развитие своего ребенка.
Именно поэтому VISC запускает информационную кампанию "Я понимаю, а значит, умею, хочу и могу!". Цель кампании – информировать родителей о наиболее важных изменениях в содержании образования (от дошкольного до среднего), а также об ожидаемом вовлечении родителей в обучение ребенка и сотрудничество со школой.
Почему именно сейчас?
"Потребность в изменениях в учебном содержании и подходе созревала долго, так как окружающий мир тоже изменился – начиная с учебного процесса и окружающей среды и заканчивая экономическими и общественными процессами.
Мы не можем предугадать, какие профессии будут востребованы в ближайшем или отдаленном будущем, поэтому в современном образовании важно концентрироваться на вырабатывании привычек, основанных на знаниях, навыках и ценностях, реализуя таким образом компетентный подход.
Школа должна измениться, чтобы помочь молодым людям развить критическое мышление, дееспособность, креативность, основанные на ценностях знания и привычки, а также помочь им научиться решать проблемы в реальных жизненных ситуациях", - объясняет необходимость усовершенствования модели образования руководитель VISC Гунтарс Цатлакс.
Учебное содержание и подход, которые в 2020/2021 учебном году начнут реализовывать в латвийских школах, не являются чем-то абсолютно новым. Они пересмотрены и усовершенствованы.
Цель – сделать учебу актуальной, предотвратить раздробленность, дублирование и чрезмерную информационную насыщенность содержания, обеспечить его преемственность.
Однако впервые в Латвии учебное содержание пересмотрено в единой системе и последовательно на всех ступенях образования, начиная с полуторагодовалых детей в дошкольных учебных заведениях и заканчивая средней школой.
Должны ли участвовать родители, чтобы поддержать школьников, и если да, то как?
Чтобы усовершенствованное учебное содержание и подход достигли своей цели – помочь школьникам стать знающими и думающими деятелями – измениться должна не только школа и учителя, но и родители.
Как свидетельствуют данные опроса, проведенного Skola2030, родители в целом удовлетворены качеством образования, но при этом они имеют очень разные представления об участии в процессе обучения ребенка.
Полученные ответы указывают на то, что родители готовы участвовать, но у них нет ясности в вопросе о том, могут ли они поддержать своего ребенка, как именно это сделать и как наладить сотрудничество со школой, которое способствовало бы обучению.
Поэтому VISC призывает школы стать с родителями одной командой, которая своим представлением о будущем, образовательными целями, дополненными профессиональным взглядом учителей, создавала бы единое представление о результатах, которых нужно достичь, и предоставляла бы каждому школьнику наиболее соответствующий вид поддержки.
"На пути просвещения школьника важную роль играет поддержка, и родители являются одними из важнейших людей, которые эту поддержку оказывают. Родители и семейные традиции формируют представление ребенка о ценностях, нормах поведения, о жизни в обществе, в том числе и об учебе и отношении к школе.
Родители являются для своих детей и лидерами мнений, и доверенными лицами, поэтому позитивное, основанное на взаимоуважении сотрудничество школы и родителей является одним из важнейших условий для достижения образовательных целей, содействия росту ребенка и развития личности", — говорит руководительница внедрения усовершенствованного учебного содержания и подхода Skola2030 Зане Олиня.
Как родители могут поддержать детей в учебе?
- Во-первых, учиться можно в любой бытовой жизненной ситуации, не только в школе. Решайте вместе, что приготовить на ужин, куда отправиться на выходных, обсуждайте героев мультфильмов и позволяйте ребенку ошибаться – например, пусть он самостоятельно наденет носки, даже если они разные.
- Во-вторых, помогите ребенку стать более самостоятельным, независимым – учите его самостоятельно планировать учебное и свободное время, находить время на хобби и общение с друзьями, а также помогите ему понять, как нужно преодолевать трудности и неудачи.
- В-третьих, стройте конструктивные отношения со школой и учителями. Именно вместе можно найти наилучший способ поддержки школьника. Интересуйтесь и спрашивайте, чему ребенок учится и чему он научился.
Интерес к учебе и школе в значительной степени могут стимулировать именно родители.
Важно, чтобы родители интересовались не только академическими достижениями ребенка в освоении знаний и навыков, но и развитием его внутреннего мира – мыслей, чувств и интересов.
Поэтому ответ на вопрос, каким должно быть желаемое вовлечение родителей, звучит так: присутствовать в жизни ребенка, быть открытым и мотивированным, работая в команде со школой.
Мама двоих детей и блогер Лаура Гревиня подчеркивает, что родители бывают очень разными: "В то время как одни усиленно интересуются тем, как ребенок себя чувствует и какие дополнительные навыки необходимо освоить дома, другим в повседневной спешке не удается уделить этому время.
К сожалению, мне известны ситуации, когда у родителей не просто нет времени, а нет мотивации понять действия ребенка. В детском саду, который посещали мои дети, воспитательницы рассказывали родителям о том, как в данный момент организован быт детей, а если над чем-то нужно было дополнительно поработать дома, то они сообщали об этом родителям индивидуально – делали ли это родители, уже являлось их ответственностью.
Наш старший сын в этом году пойдет в первый класс и я отчетливо ощущаю, что у некоторых родителей могут быть довольно четкие стереотипы относительно того, что должен уметь ребенок, идущий в школу.
По их мнению, это то же самое, что умели мы, отправляясь в школу 25-30 лет назад – красиво писать, быстро читать, аккуратно сидеть и т.д.
Иногда они забывают о таких способностях, как умение самостоятельно принимать решения и отвечать за них, сотрудничать, а также о том, что родители не должны ограничивать свойственную детям креативность, загоняя ее в конкретные рамки.
Я надеюсь, что по мере внедрения компетентного подхода родители не будут так много сидеть вместе с детьми за домашними заданиями, а в сотрудничестве с образовательным учреждением смогут понять, что знания и навыки ребенка можно закрепить и в обычной беседе, и выполняя другие, по их мнению, повседневные действия".
Созданы четыре граффити большого формата в Риге, Лиепае, Добеле и Даугавпилсе
В рамках нацеленной на родителей кампании в четырех городах Латвии четырьмя художниками были нарисованы граффити, которые создавались вместе со школьниками и которые творческим языком рассказывают о четырех важных акцентах, включенных в усовершенствованное учебное содержание.
Рисунки появились в разных местах Латвии – в Риге (на бульваре Кронвальда, 4, на здании бывшего факультета биологии Латвийского Университета), в Добеле (на ул. Базницас, 20), в Лиепае (на ул. Матрожу, 5) и в Даугавпилсе (на территории Даугавпилсской средней школы дизайна и искусства Saules skola).
Граффити рассказывают о некоторых важнейших аспектах усовершенствованного учебного подхода и содержания:
- Об интегрированном и осмысленном обучении (осваивая и применяя знания, возможности технологий, креативность и предпринимательские способности, школьники будут учиться создавать новые вещи и полезные для людей и природы решения); для того, чтобы стимулировать в школьнике тягу к учебе, желание и способность достигать большего;
- О социально-эмоциональном обучении (чтобы школьник хорошо себя чувствовал в школе, понимал себя и строил уважительные отношения, хотел учиться);
- Об интегрирующей среде, в которой у всех школьников есть равные возможности получить хорошие знания и развить навыки, которые ведут по пути развития независимо от социального и экономического положения, состояния здоровья, пола или этнической принадлежности; и
- О языке как о ценности, которая является основой всего образовательного процесса – не только для преподавателей языка, но и для учителей из других областей и преподавателей других учебных предметов.
В создании настенных рисунков участвовали известные в Латвии мастера граффити – Дайнис Руденс, Эрик Цауне, Кристап Зелменис и Анна Вайваре, дети из Добельской средней школы № 1, Лиепайского дошкольного образовательного учреждения Saulīte, Лиепайской гимназии № 1, Рижской средней школы № 93, Даугавпилсской средней школы № 3 и Средней школы дизайна и искусства Saules skola, а также самоуправления соответствующих городов и Латвийский Университет.
Рассказывая о своем участии в проекте, Дайнис Руденс сообщил: "Рисунок состоит из нескольких разделов с яркими образцами того, что было важным в истории человечества.
Моей целью было показать развитие инноваций, которое на начальном этапе казалось невероятно сложным, но со временем идеи воплощались в жизнь.
Когда мы попривыкли к новинкам, нам уже кажется невероятным то, что человечество не пришло к ним раньше.
Рисунок связан и с детьми и со школьной средой – дети не ограничены, они обладают способностью не только выучить заданное, но и думать самостоятельно, с выдумкой и фантазией приходя к совершенно новым и прогрессивным решениям".
Домашняя страница Skola2030 – для информации и вдохновения на пути сотрудничества со школой и поддержки ребенка
Более подробная информация о кампании, усовершенствованном содержании учебного процесса и подходе, а также о роли родителей на пути обучения ребенка находится на домашней странице Skola2030.
На ней доступна информация о наиболее существенных изменениях в содержании учебного процесса и подходе на каждом из этапов обучения – в дошкольных учреждениях, начальной и средней школе, а также доступны для ознакомления и скачивания информативные буклеты для родителей о каждом из этапов образования, рекомендации, как на каждом из возрастных этапов родители могут поддержать своего ребенка, содействуя его личностному росту во взаимодействии со школой и учителями.
Также любой желающий может лично посмотреть на граффити и стать частью истории перемен, приняв участие в кампании "Я понимаю, а значит, знаю, могу и хочу!" и поделившись своим опытом в социальных сетях.
*Опроса школьников и родителей, посвященного актуальному опыту обучения в школах Латвии, который во второй половине 2018 года провела Skola2030. Свое отношение, взгляды и уверенность в опросе высказали 737 родителей, чьи дети учатся в более чем 300 латвийских школах (1-12 класс) и 3304 школьника из 327 латвийских основных школ (7-9 кл., 64,2%) и средних школ (10-12 кл., 35,8%).